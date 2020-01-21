Кокорин вышел на товарищеский матч "Зенита" с капитанской повязкой

Ситуация с переходом нападающего Александра Кокорина в "Сочи" в аренду до конца сезона набирает новые обороты. Главный тренер питерского клуба Сергей Семак написал в Instagram, что Кокорин нужен "Зениту", а чуть позже выпустил его на поле в контрольном матче с капитанской повязкой.

Один из болельщиков поинтересовался в соцсети, почему же он и генеральный директор клуба Александр Медведев изменили свое мнение о том, что Кокорин нужен "Зениту".

"Они у меня и не менялись. Кокорин нам нужен", - ответил Семак.

Другой болельщик в более резкой форме хотел узнать, зачем отдают Кокорина. "Вопрос не по адресу", - ответил Семак.

В 17:00 по московскому времени начался контрольный матч "Зенита" против катарского "Аль-Увайнаха". На эту встречу питерский клуб вывел с капитанской повязкой Александр Кокорин. Так что есть подозрение, что эпопея с переходом в "Сочи" еще не окончена. Особенно, учитывая тот факт, что уже в начале матча он стал автором двух голов питерцев.