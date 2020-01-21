Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

По словам Андрея Клишаса, главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, представление от президента РФ поступило, представленные документы соответствуют требованиям закона. "Я лично знаком с Игорем Викторовичем, знаю о его принципиальной позиции по многим важным вопросам", - отметил он.

Затем кандидат ответил на вопросы сенаторов. По его мнению, система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генпрокуратурой и Следственным комитетом России работает эффективно, у обоих ведомств достаточно полномочий для решения своих задач, расширять полномочия прокуроров не требуется.

Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова попросила Игоря Краснова в случае его назначения на пост генпрокурора РФ обратить внимание на соблюдение законности в местах лишения свободы.

Отвечая на вопрос главы Общественной палаты РФ Лидии Михеевой, Краснов высказался за расширение диалога с гражданами. "Чем больше мы будем обсуждать, получать мнений, тем лучше будем вырабатывать решения, которые важны для общества и государства", - сказал он.

В ходе голосования по вопросу о кандидатуре Игоря Краснова члены обоих профильных комитетов единогласно рекомендовали палате утвердить его в должности генерального прокурора РФ.

По словам Андрея Клишаса, время рассмотрения вопроса будет фиксированным, его определит Совет палаты. В проекте повестки завтрашнего пленарного заседания он значится четвертым, после вопроса об отставке действующего генпрокурора Юрия Чайки. Ранее сенаторы рекомендовали палате освободить его от занимаемой должности.