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21.01.2020 13:45
Рубрика: Власть

Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

Текст: Галина Мисливская
Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности на совместном заседании во вторник единогласно поддержали кандидатуру Игоря Краснова для назначения на пост генерального прокурора РФ.
Фото: Пресс-служба СК РФ / ТАСС Фото: Пресс-служба СК РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба СК РФ / ТАСС

По словам Андрея Клишаса, главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, представление от президента РФ поступило, представленные документы соответствуют требованиям закона. "Я лично знаком с Игорем Викторовичем, знаю о его принципиальной позиции по многим важным вопросам", - отметил он.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
В Совфеде оценили кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

Затем кандидат ответил на вопросы сенаторов. По его мнению, система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генпрокуратурой и Следственным комитетом России работает эффективно, у обоих ведомств достаточно полномочий для решения своих задач, расширять полномочия прокуроров не требуется.

Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова попросила Игоря Краснова в случае его назначения на пост генпрокурора РФ обратить внимание на соблюдение законности в местах лишения свободы.

Отвечая на вопрос главы Общественной палаты РФ Лидии Михеевой, Краснов высказался за расширение диалога с гражданами. "Чем больше мы будем обсуждать, получать мнений, тем лучше будем вырабатывать решения, которые важны для общества и государства", - сказал он.

В ходе голосования по вопросу о кандидатуре Игоря Краснова члены обоих профильных комитетов единогласно рекомендовали палате утвердить его в должности генерального прокурора РФ.

По словам Андрея Клишаса, время рассмотрения вопроса будет фиксированным, его определит Совет палаты. В проекте повестки завтрашнего пленарного заседания он значится четвертым, после вопроса об отставке действующего генпрокурора Юрия Чайки. Ранее сенаторы рекомендовали палате освободить его от занимаемой должности.

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