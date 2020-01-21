Косачев: Реакция Запада на поправки в Конституцию сродни вмешательству

По словам сенатора, он следит за реакцией на предложения президента в этой части с момента оглашения Послания Федеральному собранию, и пришел к выводу, что происходящее сейчас в России очень важно для всего мира.

"Часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты кампании недружественной по отношению к России, агрессивной и в чем-то уже подходящей к граням вмешательства в наши внутренние дела", - сказал он.

Косачев полагает, что западным странам "интересна только та Россия, которая не суверенна, которая не в состоянии защищать и тем более реализовывать свои национальные интересы, которая подлежит давлению извне, а возможно даже и внешнему управлению".

Предложенные президентом изменения в Констиуцию, отметил сенатор, позволяют укрепить национальный суверенинет, при этом они не носят ни малейших признаков самоизоляции.

В частности, вносимые изменения защитят страну от вольного истолкования Европейской конвенции по правам человека, считает Косачев. Он также отметил, что противоречия такого рода не специфическая проблема России. "На разных этапах ЕСПЧ предписывал Италии легализовать однополые браки, Ирландии разрешить аборты", - привел он примеры. "Я не берусь обсуждать справедливость замечаний ЕСПЧ, но в каждом из этих случаев ЕСПЧ истолковывал положения Европейской конвенции о правах человека. В конвенции ничего не говорится ни об однополых браках, ни об абортах, ни о праве граждан осужденных к местам лишения свободы участвовать в выборах, это уже касается России", - отметил Косачев.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект поправке к Конституции РФ. Для реализации предложения об обеспечении верховенства Конституции РФ на территории страны предлагается дополнить статью 79 Основного Закона положением о том, что "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ".

Как подчеркнул сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас, статья 15 Основного Закона об использовании принципов международного законодательства в правовой системе РФ остается неизменной. "Россия последовательно выполняла и будет выполнять все свои международно-правовые обязательства и оставаться ответственным членом международного сообщества", - заявил он.