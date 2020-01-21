Маленький кроссовер Toyota покажут 10 февраля

10 февраля Toyota Motor представит самый компактный кроссовер в своей европейской продуктовой гамме, классом ниже CH-R. Об этом информирует издание Best Car.

Кроссовер, имя которого пока не раскрыто, будет построен на модульной переднеприводной платформе Toyota TNGA и по большинству технических узлов унифицирован с вышедшим в прошлом году хэтчбеком Yaris четвертого поколения.

Кроссовер на пару с хэтчбеком Yaris должны составить ударный тандем Toyota на европейском рынке и к 2025 году давать около трети общего ежегодного объема продаж в регионе.

Издание Best Car сообщает, что SUV будут оснащать 3-цилиндровым 1,5-литровым бензиновым двигателем (89 л.с., 142 Нм). Но, учитывая серьезность возлагаемых на машину надежд, не приходится сомневаться, что она сразу будет доступна и с гибридной установкой нового Yaris - это 1,5-литровый 3-цилиндровый бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона и электромотор-генератор.

На хэтчбеках Yaris в Японии будут доступны целых две системы полного привода - c механической передачей от раздатки на машинах с бензиновым мотором и вариатором, и известная по другим гибридам Toyota и Lexus система E-Four с отдельным электромотором на задней оси. Вероятнее всего автомобиль перенимет обе системы.

Габариты кроссовера - 3940 мм длины, 1695 мм ширины, 1500 мм высоты. Колесная база - 2550 мм. Минимальный дорожный просвет - 170 мм.

Собирать хэтчбек Yaris и кроссовер для европейского рынка будут на французском заводе компании в Оннене, но приступят к производству не раньше осени.