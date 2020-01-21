Много ли эксклюзива в Subaru XV в комплектации Tokyo

Модификация Subaru XV не даром называется Tokyo. От автомобиля, который "РГ" протестировала на улицах Москвы и Подмосковья, веет экзотикой и энергетикой японской столицы.

Второе поколение японского компактного кроссовера официально представили в марте 2017 года в рамках Женевского автосалона, в октябре того же года стартовали его российские продажи, а в июне в Россию прибыли автомобили топового и, соответственно, самого дорогого исполнения XV Tokyo.

Такие XV построены на базе наиболее щедро оснащенного варианта Premium ES, предлагаются исключительно в трех цветовых гаммах (синий Quartz Blue Pearl, оранжевый Sunshine Orange и красный Pure Red) и для них доступен наиболее мощный в линейке 2-лировый 150-сильный бензиновый двигатель, идущий в связке с вариатором и полным приводом.

Разница между машинами комплектаций Premium ES и Tokyo составляет ровно 90 000 рублей, и в эти деньги включены защитные накладки на бамперы и пороги, защитная пленка с логотипом XV на бортах, шильдики Tokio на задних кузовных стойках, а также особый декор интерьера и некоторые дополнительные опции. Мы постарались выяснить, стоит ли переплачивать за токийский колорит.

Раскрась свою жизнь

Фото: Пресс-служба Subaru.

Младший кроссовер Subaru не упрекнешь в том, что его внешность скучна. Пожалуй, даже наоборот, этот SUV является проводником новой смелой дизайнерской концепции Dynamic & Solid. Чего стоят одни только колесные диски, в котором тема пятиконечной звезды совмещена со знаком солнцеворота, ниспадающая крыша с рейлингами или накладки на колесные арки, будто вырезанные ножницами из черной бумаги!

Однако существует большая группа покупателей, которая хочет от серийной машины максимум кастомизации. Именно таким "субароводам" и адресован XV Tokyo. Внешний декор явно отсылает к экзотике японской столицы. Обилие хромированных акцентов (в частности, дверные ручки) и серебристых пластиковых накладок добавляют автомобилю шика и брутальности. Полностью светодиодная адаптивная оптика эффектна и эффективна. Еще здесь достаточно сильно тонированы стекла, в том числе и задние. Такое "воронение", к слову, не противоречит требованиям ПДД по светопропусканию, и при этом привносит нотки эксклюзивности и приватности.

Фото: Пресс-служба Subaru.

А что же интерьер? Прежде всего, его отличает изящная красная вышивка на передних подголовниках кожаных сидений и ворсистые коврики с такими же алыми литерами. Отлично смотрится и яркая контрастная строчка на креслах, руле, центральной консоли и передней панели, а также легкосплавные накладки на педали.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Экран мультитмедийной системы, разумеется, топовый, на 8 дюймов. Имеется поддержка систем Android Auto и Apple CarPlay, а камера заднего вида может похвастаться высоким разрешением и динамической разметкой. Данные температуры антифриза и масла, равно как навигационные подсказки выводятся на узкий верхний экран. USB-слотов - две пары, причем два разъема в боксе-подлокотнике быстро подзаряжают различные гаджеты. И, наконец, настоящий перл - это штатная аудиосистема премиум-класса Harman JBL с десятью динамиками. Такая акустика действительно звучит объемно и приятно, и в семье XV это прерогатива лишь топового исполнения Tokyo.

В остальном тестовый автомобиль практически не отличается от SUV в комплектации Premium ES. Среди прочего здесь имеются обшитые кожей фактурные кресла. Жаль только, что электрорегулировки в восьми направлениях положены лишь водительскому сиденью. В оснащение входят также люк в крыше со шторкой и сервоприводом, подогрев передних сидений и руля, двухзонный климат-контроль, медиасистема с русифицированной навигацией и что принципиальнее всего - полный пакет cистем безопасности EyeSight, о котором расскажем чуть позже.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Однако так ли все хорошо в интерьере токийского пижона? Увы, мы нашли несколько поводов для придирок. Скажем, задним пассажирам предстоит контактировать с более грубым отделочным пластиком в картах дверей, нежели передним седокам.

Вещевой карман предусмотрен лишь в спинке переднего пассажирского сиденья, а торец центрального подлокотника буквально гол - здесь нет ни слотов USB, ни розетки на 12В, ни даже дефлекторов вентиляции. Мерзнуть зимой пассажирам "галерки" тем не менее не придется. Сопла воздуховодов выведены под подушки передних сидений.

Багажный отсек начального субаровского SUV не поражает воображение объемом (лишь 310 л), но зато он грамотно сконфигурирован, имеются штатные крючки для размещения пакетов и сетки, которые, правда, придется докупить. Есть также отдельный, включающийся кнопкой светильник, в левом внутренней стенке. Разрезной диван при этом складывается в ровный пол, а в подполье разместились "докатка" и набор инструмента.

Маршрут город - дача

Фото: Пресс-служба Subaru.

Связка 2-литрового 150-сильного бензинового мотора и бесступенчатого вариатора настроена таким образом, чтобы машина проявляла прыть прежде всего на "низах" и была резва в черте мегаполиса. В то же время педаль акселератора настроена даже несколько резковато. При не очень плавном нажатии машина срывается вперед, повизгивая шинами. Однако при резком ускорении со средних скоростей компактный "японец" уже не демонстрирует такой же прыти. После кикдауна происходит заметная задержка в отклике. Такая же ситуация отмечается при шоссейных обгонах. При резком нажатии на "газ" вы получаете поначалу больше вариаторного шума, чем фактического ускорения. Однако в конце концов XV бросается нагонять упущенное, и опережение соседа по потоку не вызывает проблем.

В связке быстрых поворотов сразу вспоминаешь о спортивных корнях японской марки. "Иксвишка" отлично стоит на скоростной прямой, в том числе потому, что колесная база у машины нового поколения увеличена на 30 мм, а кузов стал на 20 мм шире, а центр масс на 5 мм ниже. Также цепко автомобиль держится за траекторию в ходовых виражах.

По умолчанию тугой руль с внятным усилием добавляет уверенности при маневрировании. Тормозная динамика - на хорошем уровне. Боковые крены очень невелики, равно как и кивки кузова при резком торможении. Полноприводная трансмиссия работает в связке с системой стабилизации, обеспечивая векторизацию тяги, помогая заправить кроссовер в поворот. Правда и то, что в сравнении с машиной прошлого поколения подвеска XV настроена более плотно. Шасси послушно отфильтровывает мелочевку, но на ямах, стыках и "лежачих полицейских" ощутимо потряхивает.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Внедорожный потенциал, как ни крути, не мал, хотя почти рекордные в сегменте 220 мм клиренса по сути нивелируются большим передним свесом и отсутствием серьезной защиты моторного отсека.

Тем не менее, у компакта имеется достаточно грозное оружие для езды по рыхлым и скользким поверхностям. Имя ему - фирменная внедорожная программа X-Mode, знакомая по Forester и Outback. После нажатия клавиши на центральном тоннеле электроника меняет настройки педали акселератора, ESP и внедорожной трансмиссии, одновременно активируя систему помощи на спуске. Это отличное подспорье в борьбе с диагональным вывешиванием и преодолении размытых дождями или заснеженных участков дороги.

И, наконец, еще одно мощное оружие, идущее для XV Tokyo уже в базе, это оптический комплекс EyeSight. Очень полезной, в особенности для начинающих водителей, окажется, система помощи при выезде задним ходом. Так же, как и в случае с системой предотвращения фронтальных столкновений, электроника автоматически остановит автомобиль, если водитель не среагирует на опасность.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Похвалю за эффективность также систему контроля слепых зон - крупные оранжевые кирпичики индикаторов в корпусах внешних зеркал очень наглядны. Адаптивный круиз в свою очередь четко и плавно поддерживает дистанцию. Система реактивируется после остановок в трафике с нажатием на "газ". Такой помощник отлично работает в сцепке с системой контроля рядности. При несанкционированном выходе за пределы разметки не только зажигается индикация на "приборке", но и возникает корректирующее усилие на руле.

Что же касается цен, это, как ни крути, ахиллесова пята приятной во всех отношениях модели. 2 069 900 рублей, которые хотят за базовое исполнение с 2-литровым мотором - это многовато в сравнении с конкурентами. 2-литровый полноприводный Hyundai Tucson с "автоматом", к примеру, можно приобрести за 1 764 000 рублей. А за новый Toyota RAV4 в сопоставимом оснащении придется выложить 2 087 000 рублей. За топовое же исполнение Subaru XV Tokyo просят и вовсе 2 389 900 рублей. В любом случае, можно сэкономить, взяв "Иксвишку" с 1,6-литровым 114-сильным бензиновым мотором, вариатором и трансмиссией 4х4 за 1 819 000 рублей. Правда, такой XV предлагается только в базовом исполнении Base, и тут вам - никакой экзотики "Токио".