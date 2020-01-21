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21.01.2020,  
10:41
Текст:  Алексей Брусилов

Мобильная и скорострельная: Египет наладил массовый выпуск САУ с Д-30

Сухопутные войска Египта стали массово получать 122-мм колесные самоходные артиллерийские установки на базе автомобилей "Урал-4320-1911-30". Их недавно задействовали на проведенных широкомасштабных маневрах египетских вооруженных сил, получивших кодовое обозначение Qadir 2020.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В одном из видеороликов был сразу продемонстрирован целый дивизион таких САУ - 12 боевых машин.

Фото: U.S. military / wikimedia.org
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Впервые об этих самоходках, по некоторым данным, имеющих обозначение D30-M, стало известно в мае 2016 года, когда их продемонстрировали на специально организованных боевых стрельбах.

Как видно из названия, в качестве орудия используется советская гаубица Д-30, производство которой было освоено в АРЕ. Она имеет возможность поражать цели на дистанции до 15 300 метров. В течение одной минуты по противнику может быть выпущено 8 снарядов. Максимальная скорость - 80 км/ч. Экипаж - 6 человек.

По обнародованному видео можно также оценить, как широко используются российские автомобили в египетских сухопутных войсках. Так, "Уралы" кроме платформ под 122-мм и 130-мм САУ применяются и в обычном бортовом варианте. Служат они и для других целей.

В выстроенной технике можно разглядеть ГАЗ-66, которые сейчас заменяются на ГАЗ-3308 "Садко".

В качестве шасси под реактивные системы залпового огня SAKR, являющиеся 30-ствольной версией БМ-21, используются КамАЗ-43118.

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