На конкурс имени Шопена подано рекордное количество заявок

20 января в Московской консерватории состоялась презентация одного из самых значимых музыкальных событий 2020 года - XVIII Международного конкурса пианистов им. Фредерика Шопена.

"На Конкурс имени Шопена, который состоится в октябре 2020 года, билеты были распроданы за три часа!", - так прозвучало сенсационное заявление участников пресс-конференции (секретаря конкурса - Александра Ласковского и директора Национального Института Ф. Шопена, доктора Артура Шкленера). "Все билеты распроданы и на отборочный тур, который будет проходить в апреле!..", - констатировали организаторы.

На конкурс в этом году прислано рекордное количество заявок - 506. 30 пианистов из России приняли решение участвовать в этом легендарном смотре!

В 1925 году, вскоре после восстановления независимости Польши, по инициативе пианиста и педагога Ежи Журавлева родилась идея организовать Международный конкурс пианистов имени Шопена, целиком посвященный творчеству композитора. Сейчас это может показаться странным, но одна из задач, поставленная Журавлевым, была направлена на то, чтобы вывести музыку Шопена на мировую концертную эстраду, т.к. в то время он считался сентиментальным, салонным композитором; в основном, исполнялись его мазурки и вальсы…

Первый конкурс провели в 1927 году в красивейшем здании Варшавской филармонии. Его участники занимались в богатых домах жителей Варшавы, - организаторы не предусмотрели достаточного количества классов для занятий. Тогда в конкурсе приняли участие 26 пианистов из 8 стран мира, среди них - 20-летний Шостакович, представлявший Советский Союз… Победил на конкурсе наш Лев Оборин. Всего же за прошедшие 17 состязаний русскими шопенистами было одержано 7 побед; вторых премий были удостоены 6 пианистов, третьих - 4; а если учитывать V и VI премии, всего из России звание лауреата получили 34 музыканта!.. В презентации смотра даже прозвучала фраза: "Этот конкурс, как магнит притягивает русских!..".

Конкурс приближается к своему столетнему юбилею, его история постоянно приумножается различными интересными фактами и событиями. В 1932 году его судил знаменитый польский композитор Кароль Шимановский, а почетным гостем стал специально приехавший из Франции Морис Равель. В довоенном конкурсе 1937 года впервые сенсационно выступили японские пианисты, хорошо известные теперь своей любовью к польскому композитору. В 1949 году победу одержали сразу две гениальные пианистки - Халина Черны-Стефаньска (Польша) и Бэлла Давидович (Россия). Во время прослушивания все участники играли за занавесом, а жюри были представлены только номера конкурсантов... В 1955-м в новом здании филармонии к конкурсным прослушиваниям присоединилась королева Бельгии Елизавета. А в 1960-м, в год 150-летия со дня рождения композитора, в составе жюри работало 36 человек! На VII конкурсе Марта Аргерич попыталась сбежать из филармонии перед своим первым выступлением, но затем взяла наивысшую награду и была, по словам хроники тех лет, невероятно счастлива!

В новом тысячелетии смотр переживает значительный подъем, связанный с развитием цифровых технологий и мультимедиа. Все прослушивания предыдущего конкурса (2015) транслировались в интернете в отличнейшем качестве - Full HD на веб-сайте и на канале YouTube. Конкурс посмотрели более 30 миллионов человек в 200-х странах мира. По словам доктора Шкленера, технологический партнер конкурса Google, после аналитических исследований представил такой необычный факт: в день объявления результатов по запросам в Google слово "Шопен", победило над словом "shopping - покупки" в странах Азии… И более одного миллиона человек в течение суток посмотрели фильм с финальным выступлением победителя".

Он также отметил, что впервые конкурсные прослушивания 2020 года будут доступны в форматах 4K и VR (виртуальной реальности), где камера будет размещена на сцене рядом с пианистом. На первых конкурсах все члены жюри сидели на сцене, там, где обычно располагается оркестр. Использование современных технологий, позволяющих показывать картинку в развороте на 360 градусов, предоставит уникальную возможность: видеть и слышать то, что было доступно членам жюри первых конкурсов, а также поможет моделировать не только видео, но и звуковую составляющую, которая также меняется от поворота камеры.

Кроме этого, Национальный Институт Ф. Шопена также подготовил отдельный канал на YouTube, и он уже насчитывает более 60 миллионов просмотров, ведь записи предыдущего конкурса по-прежнему вызывают интерес аудитории. Сайт конкурса будет содержать огромное количество полезной информации: видеоматериалы, архивные документы, фотографии и, конечно же, все прослушивания.

В настоящий момент идет активная подготовка фан-зон для просмотра состязания в разных уголках мира, и, в первую очередь, в России, в Москве…

Состав жюри нынешнего конкурса практически не изменен по сравнению с 2015 годом. Одним из основных достижений организаторы считают обнародование всех оценок жюри после конкурса (такое нововведение было принято в 2010 году).

На данном этапе завершен прием заявок, и начинается просмотр материалов на DVD. 160 отобранных конкурсантов приедут в апреле на предварительный тур в Варшаву. В октябре бороться за звание лучшего шопениста своего поколения будут только 80 музыкантов. Члены жюри не оценивает своих учеников, это четко прописано в регламенте. Вместо количества баллов ставится буква "s". Так как средний бал высчитывается по количеству членов жюри, поставивших оценки, такие исполнители в данной ситуации несколько "пострадают".

Конкурс торжественно откроется 2 октября и закончится концертом лауреатов 21 октября. Суммы премий на XVIII Конкурсе немного выросли: I премия в этом году составляет 40 000 евро, II-я - 30 000 евро, III-я - 20 000 евро, IV-я - 15 000 евро, V-я - 10 000 евро, VI-я - 7 000 евро. Имеются отдельные премии за исполнение жанровой музыки и другие специальные награды. Новое приятное дополнение к призам - это международное турне лауреатов с крупными оркестрами; концерты в лучших залах мира. Ни один такой концерт не имеет коммерческой составляющей.

В преддверии проведения мероприятия организаторы устраивают специальный конкурс для производителей инструментов. В нем принимают участие члены жюри; они составляют своеобразный рейтинг. Окончательный выбор роялей состоится в апреле. Рояли Steinway и Yamaha отбор не проходят, т.к. на них выступали финалисты предыдущего конкурса.

Справка "РГ"

XVIII Международный конкурс имени Фредерика Шопена проводится в год 210-летия со дня рождения композитора.

Среди имен победителей этого крупнейшего пианистического форума: Маурицио Поллини и Марта Аргерич, Гаррик Олссон и Кристиан Циммерман, Рафал Блехач и Юлианна Авдеева. Не только победители, но и лауреаты других премий вошли в историю мирового пианизма: Фу Цонг, Владимир Ашкенази, Даниил Трифонов, Нельсон Герне и Иво Погорелич.

В день проведения презентации XVIII Международного конкурса имени Фридерика Шопена состоялся концерт победителя X Конкурса Данг Тхай Шона в Малом зале консерватории.