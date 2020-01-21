Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.01.2020 09:04
Рубрика: Легковые авто

Неопознанный кроссовер Renault "засветился" в Барселоне

Текст: Константин Руссов

Читатель нидерландского журнала Auto Week прислал в редакцию фото неизвестного автомобиля Renault. Футуристичность дизайна говорит о том, что компания готовит к премьере концепт, который может дебютировать этой весной.

До этого концепты Renault выглядели несколько странно в рамках тенденций в современном автопроме: компания как будто бы не хотела замечать большой любви публики к автомобилям сегмента SUV и представляла большие шаттлы (Renault EZ-Pro и EZ-Ultimo) и прототипы коммерческого транспорта. Судя по опубликованным фото, французы одумались и подготовили концепт кроссовера.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Стоит ли отдавать 1,5 млн рублей за Renault Arkana

Предположений два. Первое - преемник Renault Koleos, который в 2019 году пережил рестайлинг и в скором времени ему менять поколение или же отправляться на свалку истории. Второе - концепт является прототипом новой модели SUV - благо, что в модельном ряду Renault не просто есть свободные ниши для реализации этого, а зияющие бреши. И эту пустоту крайне необходимо заполнять, причём максимально быстро.

На фото трудно разглядеть глушитель автомобиля, особенно если этого глушителя у автомобиля нет… Вероятно, новинка Renault имеет электрическую силовую установку, запас хода которой не должен быть менее 450-500 км - в современных реалиях показатели ниже этого уровня являются уже моветоном.

Премьера новинки может состояться в марте в рамках автосалона в Женеве.

УАЗ рассказал, сколько будет стоить новая версия "Патриота"
Hyundai Palisade стал на шаг ближе к России
#Renault