Неопознанный кроссовер Renault "засветился" в Барселоне

Читатель нидерландского журнала Auto Week прислал в редакцию фото неизвестного автомобиля Renault. Футуристичность дизайна говорит о том, что компания готовит к премьере концепт, который может дебютировать этой весной.

До этого концепты Renault выглядели несколько странно в рамках тенденций в современном автопроме: компания как будто бы не хотела замечать большой любви публики к автомобилям сегмента SUV и представляла большие шаттлы (Renault EZ-Pro и EZ-Ultimo) и прототипы коммерческого транспорта. Судя по опубликованным фото, французы одумались и подготовили концепт кроссовера.

Предположений два. Первое - преемник Renault Koleos, который в 2019 году пережил рестайлинг и в скором времени ему менять поколение или же отправляться на свалку истории. Второе - концепт является прототипом новой модели SUV - благо, что в модельном ряду Renault не просто есть свободные ниши для реализации этого, а зияющие бреши. И эту пустоту крайне необходимо заполнять, причём максимально быстро.

На фото трудно разглядеть глушитель автомобиля, особенно если этого глушителя у автомобиля нет… Вероятно, новинка Renault имеет электрическую силовую установку, запас хода которой не должен быть менее 450-500 км - в современных реалиях показатели ниже этого уровня являются уже моветоном.

Премьера новинки может состояться в марте в рамках автосалона в Женеве.