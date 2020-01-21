Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона

Первая встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона была лаконичной и конструктивной, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив примирительный настрой.

"В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время достаточно конструктивный, с элементами такого примирительного настроя", - оценил представитель Кремля. "По крайней мере, суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре - вот это можно констатировать", - добавил он. На уточняющий вопрос, можно ли узнать что-то более конкретно, представитель Кремля ответил отрицательно.

Встреча состоялась на полях международной конференции по Ливии в Берлине в воскресенье, 19 января. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и международные проблемы, в том числе урегулирование ситуации в Ливии, ранее сообщили в Кремле.

При этом в канцелярии главы британского правительства передали слова Джонсона Путину о неизменности позиции по инциденту в Солсбери и о том, что нормализации отношений между странами не будет, пока Россия угрожает безопасности Великобритании и ее союзников. Еще британский премьер заявил российскому президенту, что "на них обоих лежит ответственность в решении вопросов международной безопасности, включая Ливию, Сирию, Ирак и Иран".