Пойманная с кокаином в белье Бочкарева прокомментировала приговор суда

Российская актриса Наталья Бочкарева, полностью признавшая вчера в суде вину в хранении запрещенного вещества и приговоренная за свой проступок к штрафу в тридцать тысяч рублей, прокомментировала произошедшее. Посредством Instagram. Где поместила фото себя с загадочной улыбкой, заверив, что день вынесения ей приговора - "наверно, один из самых сложных дней" в жизни артистки. "Ну, по крайней мере, за последние несколько лет так точно", - поправилась Наталья.

Как напомнила звезда многосерийной телевизионной комедии "Счастливы вместе" подписчикам, они "знают и видят", что все это время Наталья "практически ничего не говорила по поводу жуткой ситуации", которая произошла с ней "в ту злополучную ночь с 28 на 29 сентября".

"Все это время я абсолютно искренне верила, что рано или поздно правда возьмет верх над той горой несправедливости, гадостей, злобы, бесконечных сплетен, жажды опорочить и утопить. И это таки случилось! История закончилась. Занавес", - резюмировала оштрафованная за хранение кокаина актриса.

Далее благодаря всех, кто ее эти месяцы поддерживал вопреки "гадким заголовкам и злым языкам". А также говоря "спасибо" тем, кто показал свое истинное лицо и ушел из жизни женщины.

"И пусть все закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников - это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я якобы откупилась. Но так тому и быть. Думайте, придумывайте и дальше", - язвит Бочкарева.

Акцентируя, что для нее в этой ситуации самое важное - это ее "личная правда". "Я не употребляла никаких запрещённых средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Точка", - веско подытожила артистка.