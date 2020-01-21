Путин обещал регулярно встречаться с Красновым

Глава государства рассчитывает, что Совфед проголосует за предложенную им кандидатуру. Голосование пройдет в среду. Путин отметил позитивные итоги работы ведомства под руководством Чайки. В том числе и по настройке прокуратуры для работы в направлении надзора за соблюдением законодательства в социальной сфере, по борьбе с коррупцией. "Прошу вас сохранить эту тенденцию", - сказал он Краснову.

Президент напомнил, что внес законопроект, предложив, в том числе, сделать прокуратуру еще более централизованной - для этого ведомства это оправдано. "Прокуратура как раз и призвана работать над тем, чтобы единообразно понимались и применялись все законы РФ на всей территории нашей страны... Абсолютно убежден, что это пойдет на пользу гражданам. Не должно быть никакого местничества здесь. Прокуратура изначально и создавалась как орган, который должен по всей стране работать над единообразным применением законов", - подчеркнул он.

Поблагодарив за доверие, Краснов обещал стараться, чтобы все соблюдали Конституцию и законы Российской Федерации, а также сообщил о планах укреплять обратную связь с людьми, чтобы смотреть, где есть упущения, недостатки, бороться с коррупцией и с преступностью. "Мы с вами регулярно будем встречаться, увидимся в ближайшее время", - заключил Владимир Путин.