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21.01.2020 19:58
Рубрика: Власть

Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Согласно опубликованному документу, у премьер-министра России будет девять заместителей, в том числе один первый.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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"Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 9 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации", - говорится, в частности, в документе.

В предыдущем правительстве у экс-главы кабмина Дмитрия Медведева было 10 заместителей.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Власть Работа власти Президент Формирование нового правительства России

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