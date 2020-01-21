Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 21 "О структуре федеральных органов исполнительной власти"

В целях повышения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти, в соответствии со статьёй 112 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" постановляю:

1. Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 9 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

2. Упразднить Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития Российской Федерации.

3. Установить, что Министерство экономического развития Российской Федерации является правопреемником Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.

4. Установить, что:

а) руководство деятельностью Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства осуществляет Правительство Российской Федерации;

б) руководство деятельностью Федерального агентства по управлению государственным имуществом осуществляет Министерство финансов Российской Федерации.

5. Утвердить прилагаемую структуру федеральных органов исполнительной власти.

6. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить проведение реорганизационных мероприятий в соответствии с настоящим Указом;

б) определить численность федеральных государственных служащих Министерства экономического развития Российской Федерации в связи с передачей ему функций упраздняемого Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа;

в) представить предложения по внесению изменений в акты Президента Российской Федерации в соответствии с настоящим Указом;

г) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

7. Признать утратившими силу:

абзац четвёртый сводного перечня государственных должностей Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 "О государственных должностях Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 173);

абзац четвёртый пункта 10 Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 "Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 20, ст. 2290) в части, касающейся подведомственности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

пункт 6 Указа Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 22, ст. 2754) в части, касающейся подведомственности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства;

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 321 "О Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 20, ст. 2496);

пункты 1, 8 и подпункт "а" пункта 10 Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 21, ст. 2981);

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. № 514 "О некоторых вопросах совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 38, ст. 5834);

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. № 78 "О совершенствовании государственного управления в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 9, ст. 824);

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 529 "Об образовании Федеральной пробирной палаты" (Собрание законодательства Российской Федераций, 2019, № 44, ст. 6186).

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.Путин





Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 21





Структура

федеральных органов исполнительной власти





I. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам





Министерство внутренних дел Российской Федерации

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству

Министерство обороны Российской Федерации

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

Министерство юстиции Российской Федерации

Федеральная служба исполнения наказаний

Федеральная служба судебных приставов

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба)

Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба)

Федеральное архивное агентство (федеральное агентство)

Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (федеральное агентство)

Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)





II. Федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам





Министерство здравоохранения Российской Федерации

Министерство культуры Российской Федерации

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Федеральное агентство водных ресурсов

Федеральное агентство лесного хозяйства

Федеральное агентство по недропользованию

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Министерство просвещения Российской Федерации

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Федеральное агентство по рыболовству

Министерство спорта Российской Федерации

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Федеральное агентство воздушного транспорта

Федеральное дорожное агентство

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости

Министерство финансов Российской Федерации

Федеральная налоговая служба

Федеральная пробирная палата (федеральная служба)

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

Федеральная таможенная служба

Федеральное казначейство (федеральная служба)

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Федеральное агентство связи

Министерство экономического развития Российской Федерации

Федеральная служба по аккредитации

Федеральная служба государственной статистики

Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Федеральное агентство по туризму

Министерство энергетики Российской Федерации





III. Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации





Федеральная антимонопольная служба

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Федеральное агентство по государственным резервам

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное агентство по делам молодёжи

Федеральное агентство по делам национальностей





Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 21.01.20 г.

Номер опубликования: 0001202001210023