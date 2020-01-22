Упраздняется министерство по делам Северного Кавказа: его функции переходят минэкономразвития. Правительство согласно указу руководит Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным медико-биологическим агентством. А руководство Федеральным агентством по управлению госимуществом осуществляет минфин.

Вчера Владимир Путин встретился в Доме правительства с новым составом кабинета министров и поздравил всех с высокими назначениями, пожелав успехов в работе. Встреча продлилась несколько минут. "Уверен, что это в жизни каждого из вас будет серьезным испытанием и серьезным событием", - подчеркнул Владимир Путин. "В вашем успехе заинтересованы не только вы, не только мы, кто здесь сейчас находится, в этом зале, - вся страна в этом заинтересована", - добавил он.

Глава государства отметил заслуги предыдущего состава правительства: оно очень много сделало, чтобы создать базу для даль нейшего развития. Прежде всего созданы очень хорошие макроэкономические условия. "Без этого невозможно развивать экономику вообще, а значит, не будет никакого результата и в социальной сфере", - подчеркнул он. "Все, что добыто непосильным трудом, скажем так, с небольшой иронией, но тем не менее это правда, должно быть хорошо использовано и на будущее для достижения общенациональных целей и для эффективного использования тех инструментов, которые созданы для того, чтобы эти цели были достигнуты. Имею в виду национальные проекты", - заявил Путин. Предыдущее правительство очень много над этим работало, и это дееспособные инструменты и достойные цели, считает он. "У вас есть все, чтобы они были достигнуты во благо интересов страны и нашего народа", - обратился он к новому кабмину.

Владимир Путин - министрам: В вашем успехе заинтересованы не только вы, не только мы, кто здесь сейчас находится, в этом зале, - вся страна в этом заинтересована

Важнейшей задачей президент назвал повышение благосостояния граждан и укрепление государственности и позиций России в мире. "Все это абсолютно достижимые цели", - убежден Владимир Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил главу государства за доверие его команде. "Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые, приложим все усилия, чтобы их выполнить". Сразу после встречи с президентом он решил провести заседание правительства, чтобы обсудить меры по реализации Послания Федеральному Собранию. "Надеемся, что оправдаем и ваши ожидания, и ожидания наших людей", - заключил глава кабмина.

"Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление", - отметил глава государства.

Президент уверен, что министрам правительства Михаила Мишустина удастся выйти "на самые высокие и самые достойные показатели".

Более глубокими стали кадровые изменения в правительстве. Предыдущий кабинет министров с учетом самого председателя состоял из 32 человек, из которых 10 занимали должности вице-премьеров, один из которых совмещал ее с портфелем министра финансов, и 21 имели статус федеральных министров.

У премьер-министра Михаила Мишустина заместителей будет девять, в том числе один первый вице-премьер, один по совместительству возглавит аппарат правительства и еще один будет также полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. У вице-премьеров совмещений с министерскими должностями не будет. Поэтому новый кабмин, учитывая и его председателя, состоит из 31 человека.

Михаил Мишустин: Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые, приложим все усилия, чтобы их выполнить

Из прошлого состава кабинет министров покидают 15 человек, новичками в правительстве стали 14 человек.

Значимыми можно считать перемены в финансово-экономическом блоке правительства. Антон Силуанов, совмещавший должности первого вице-премьера и главы минфина, сохранил министерский портфель. Первым зампредом правительства назначен помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов. Разработкой стратегии развития экономики страны он занимается на протяжении долгих лет. Еще в 2006 году Белоусов пришел в министерство экономического развития и торговли в качестве заместителя руководителя. В 2008 году, когда Владимир Путин возглавил правительство, Андрей Белоусов перешел в Белый дом в кресло директора департамента экономики и финансов, в 2012 году в кабинете Дмитрия Медведева возглавил минэкономразвития, но летом 2013 года глава государства забрал его в Кремль в качестве своего помощника. У Белоусова репутация экономического стратега, и его назначение отвечает тем приоритетам, которые новому правительству предстоит решать в самое ближайшее время. В кризисных условиях предыдущий кабинет министров смог создать для экономики страны условия макроэкономической стабильности: снизить инфляцию до минимальных в истории России значений, вернуть бюджету профицит, наполнить Фонд национального благосостояния.

Однако достигнутые показатели экономического роста не в полной мере отвечали задачам, в числе которых рост благосостояния граждан. Глава государства уже в 2021 году ждет темпы увеличения ВВП выше среднемировых, это выше 3 процентов. По итогам 2018 года рост составит около 1,3 процента.

Непосредственно в министерстве экономического развития этими вопросами поручено заниматься Максиму Решетникову, руководившему до этого Пермским краем. Еще в 2009 году Решетников вошел в первую сотню кадрового резерва президента России. Экономист-математик по образованию, он работал в администрации Пермского края, министерстве регионального развития, аппарате правительства России и правительстве Москвы. В 2017 году Владимир Путин предложил ему снова заняться развитием родного Пермского края, а теперь Решетникова возвращают в Москву.

Вторым по рангу вице-премьером в правительстве из-за совместительства должности с руководителем аппарата станет хорошо знакомый премьеру по работе в ФНС замглавы службы Дмитрий Григоренко. Как и его предшественники, Михаил Мишустин пригласил на это место своего человека.

В свою очередь, прежний глава аппарата Белого дома Константин Чуйченко из правительства не уходит, а назначен министром юстиции вместо Александра Коновалова. Заметим, что это единственное кадровое изменение в тех министерствах, которые напрямую подчиняются президенту. Главой МВД остался Владимир Колокольцев, МЧС по-прежнему руководит Евгений Зиничев, министром иностранных дел переназначен Сергей Лавров, Сергей Шойгу возглавляет министерство обороны.

Социальный блок правительства продолжит курировать вице-премьер Татьяна Голикова, чью работу еще на стадии консультаций с кандидатом в премьеры высоко оценивали парламентарии. А вот все социальные министры своих постов лишились. Так, недостаточно удовлетворительной посчитали работу министерства труда и социальной защиты, в том числе по повышению реальных доходов граждан. Поэтому Максим Топилин сдает свой министерский портфель Антону Котякову. С 2017 года он занимал должность заместителя министра финансов, где курировал вопросы бюджетной политики в социальной сфере.

Владимир Путин: Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление

Еще больше претензий накопилось к министерству здравоохранения: по оптимизации сети медучреждений, что местами снизило доступность медицинской помощи, из-за нехватки врачей узкого профиля и случаев дефицита ряда лекарственных препаратов. Наладить систему в минздрав на место Вероники Скворцовой призван Михаил Мурашко, руководивший Росздравнадзором.

По части работы министерства просвещения под руководством Ольги Васильевой глава государства, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации обращали внимание на низкие зарплаты учителей, избыточную бюрократическую нагрузку на педагогов, возникали вопросы по организации дошкольного и школьного образования, к программам обучения в целом. Новым главой минпросвещения стал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Вся жизнь министра - выпускника Московского государственного открытого педагогического университета, доктора педагогических наук - связана с образовательной сферой. В 2008-2009 годах возглавлял ФГУ "Федеральный центр тестирования", который занимался тогда разработкой процедуры проведения единого государственного экзамена.

К Михаилу Котюкову во главе министерства науки и высшего образования, вроде бы, больших претензий не было, но новым главой минобрнауки стал ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

Вице-премьеры Дмитрий Козак и Алексей Гордеев лишились своих постов. Первый вел в правительстве промышленность и ТЭК, а второй - сельское хозяйство.

Не нашлось в правительстве кресла и для одного из его "старожилов" - Виталия Мутко. С 2008 года из министра спорта он вырос в вице-премьера, ответственного за строительство и региональное развитие. Новые идеи и свой столичный опыт градостроения и реновации на всю Россию попробует перенести экс-заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. Он стал вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.

В свои заместители Михаил Мишустин также пригласил своего зама в ФНС Алексея Оверчука и главу Росреестра Викторию Абрамченко.

Новые лица в правительстве Мишустина займутся развитием культуры и спорта, включая и курировавшего эти направления заместителя председателя. Ольга Голодец после почти восьми лет работы в кабмине его покидает. Частично ее полномочия отойдут новому вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, который прекрасно знаком с отечественным спортом. До назначения в правительства он руководил Континентальной хоккейной лигой, но основная его заслуга - организация и проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Уходят с должностей министра культуры и министра спорта Владимир Мединский и Павел Колобков. Главе минкультуры в качестве минусов ставили недостаточное развитие домов культуры в малых городах и селах, вопросы по финансированию отечественного кинематографа и выдаче прокатных удостоверений для фильмов. Его заменила руководившая в министерстве департаментом кинематографии Ольга Любимова.

Замену Павлу Колобкову нашли в лице Олега Матыцина, возглавляющего Международную федерацию студенческого спорта. Ему предстоит заняться подготовкой нового поколения российских спортсменов, не запятнанных допинговыми скандалами.

Свежие силы брошены на создание цифровой экономики страны. Весь прошлый год в адрес правительства регулярно звучала критика, особенно из Госдумы, за слишком медленное внесение в парламент законопроектов для реализации соответствующей национальной программы. В Белом доме признавали, что подготовка нормотворческой базы дается тяжело, объясняя это большим количеством документов и сложностью их согласования.

Занимавшийся "цифровизацией" вице-премьер Максим Акимов из правительства уходит. Константин Носков передает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, переходящему в правительство из кресла вице-президента "Ростелекома". В компании он занимался созданием цифровых платформ.

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