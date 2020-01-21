Путин предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО

Президент России Владимир Путин встретился с Генпрокурором Юрием Чайкой и кандидатом на пост Генпрокурора Игорем Красновым.

Чайка получил предложение стать полпредом главы государства в СКФО, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но пока формально указ не подписан.

Напомним, что вчера Путин предложил освободить Чайку от должности в связи с переходом на другую работу и внес в Совфед кандидатуру Краснова.

Владимир Путин заметил, что на Северном Кавказе вопросы борьбы с терроризмом остаются важными, и сказал, что рассчитывает, что Чайка займется этим и в новом качестве. Чайка поблагодарил за предложение поработать на новом участке и заверил, что уделит внимание вопросам жизни округа, и планы уже есть.

Президент рассчитывает, что уже завтра Совет Федерации поддержит кандидатуру Краснова на должность Генпрокурора. Он отметил позитивные итоги работы ведомства под руководством Чайки, в том числе в надзоре за соблюдением законодательства в социальной сфере, в борьбе с коррупцией. "Прошу вас сохранить эту тенденцию", - сказал он Краснову и также заявил о недопустимости "местничества" в работе структур прокуратуры.