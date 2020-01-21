Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности

Президент своим указом утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности.

Глава государства поручил правительству в течение трех месяцев разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины.

Продовольственная безопасность названа в документе одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей социально-экономической политики, а также необходимым условием реализации стратегического национального приоритета - повышение качества жизни российских граждан.