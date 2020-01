Жителей Брянска возмутил бар с черепахами в кальяне

Природоохранная прокуратура проверит кафе в Советском районе Брянска, где посетителю подали кальян с живыми черепахами.

- По публикациям в СМИ будет проведена проверка законности использования животных, - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Поводом для скандала стало опубликованное в соцсети видео из бара With no name. Кальян с плавающими в колбе живыми черепашками вызвал защитников животных.

- Сосуд в котором находились черепахи, и колба, через которую проходит дым, изолированы друг от друга. Мы не практикуем такие кальяны, это был единичный заказ по спецзаказу постоянного клиента, - рассказали в заведении.