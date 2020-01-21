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21.01.2020 11:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Грязная выходка

Владимирские власти продолжают разбираться с вывозом мусора
Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 8064(10)
Мусорная реформа во Владимирской области принесла неожиданные осложнения. После того как с 1 января работу в зоне № 2, включающей областной центр, начал выбранный по конкурсу региональный оператор по обращению с отходами, привычный график вывоза мусора оказался нарушен.

В нескольких районах областного центра образовались завалы из отходов, вызвавшие негодование жильцов. О проблемах с вывозом мусора в регионе "РГ" писала в статье "Фальстарт" в № 4 (8058) от 14 января.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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В обладминистрации с заявлениями жителей о наступившем "мусорном коллапсе" не согласились, заявив, что ситуация на контейнерных площадках сложилась "такая же, как в прошлые годы в послепраздничный период, не хуже, но и не лучше". При этом власти подчеркнули, что "коллапс не на улицах и во дворах, а в головах тех, кто упорно пытается превратить хозяйственные и управленческие вопросы в политические".

Тем не менее ситуация с вывозом мусора из жилого сектора не теряла остроты в течение всех праздничных дней и продолжала беспокоить владимирцев после завершения новогодних каникул. Шестого января представители 18 коммунальных организаций Владимира обратились с открытым письмом к губернатору региона Владимиру Сипягину. В своем обращении они попросили "навести порядок" с вывозом мусора в областном центре. Как сообщили в обладминистрации, после получения письма во Владимире прошла выборочная комиссионная проверка санитарного состояния дворов многоквартирных домов. В состав комиссии вошли представители департамента природопользования и охраны окружающей среды, Государственной жилищной инспекции и Госинспекции административно-технического надзора, а возглавил комиссию председатель Контрольного комитета областной администрации Сергей Полузин.

Фото: REUTERS
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Проверяющие представили детальный доклад о ситуации на дворовых территориях, подкрепив свои выводы фотографиями обследованных площадок. "В ходе комплексной проверки обследовано 23 контейнерных площадки в разных районах Владимира, в том числе находящиеся на территориях, входящих в зону деятельности управляющих компаний - авторов обращения. Точечно выявлены факты ненадлежащего обслуживания площадок. По результатам проверок запланированы административные действия", - пояснили власти.

Члены комиссии побывали на улицах Труда, Пионерской, Кирова, Северной, Балакирева, Лакина, Сурикова, на проспекте Строителей и других. "В числе выявленных нарушений - переполненные мусорные контейнеры, твердые коммунальные отходы, складированные вне контейнеров, отсутствие оборудованных должным образом площадок, отсутствие на контейнерных площадках актуальной контактной информации для жителей", - рассказали контролеры.

От регионального оператора и представителей управляющих компаний, на чьей территории обнаружили нарушения, власти потребовали объяснений. Виновникам "мусорного коллапса" пообещали выдать предписания, за неисполнение которых предусмотрены серьезные штрафы.

- Важно понять, что послужило причиной скопления мусора: неэффективный менеджмент у регоператора либо плохая работа самих управляющих компаний, а возможно, и иных структур. Это позволит ответственным организациям максимально оперативно исправить все недочеты. На график вывоза мусора и его соблюдение прошу обратить особое внимание, - заявил глава региона Владимир Сипягин.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В ближайшее время рейды по владимирским дворам продолжатся. Итоги проверок власти пообещали довести до общественности. Между тем некоторые владимирцы, не дождавшись ответов на свои вопросы, приступили к активным действиям. Десятого января один из жителей, недовольный качеством уборки контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов, в знак протеста принес бытовые отходы прямо к зданию обладминистрации и вывалил их под новогодней елкой. Реакция властей не заставила себя ждать. Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова назвала произошедшее "грязной выходкой". "Что такое хорошо и что такое плохо" многим известно наизусть, поэтому удивляет, что нашлись восхитившиеся этим "поступком". Что-то не то с ценностными ориентирами у них", - прокомментировала ситуацию Ольга Петрова в своем телеграм-канале.

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