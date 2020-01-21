Подмосковная Госавтоинспекция получила на вооружение 146 новых патрульных автомобилей. Эти автомобили изначально оборудованы для работы дорожно-патрульной службы. Невольные зрители были удивлены такому длинному кортежу, отъезжающему от здания правительства Московской области.

Именно около этого здания в подмосковном Красногорске состоялась передача машин. Как сообщил начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников, автомобили оборудованы силовой проводкой и двумя аккумуляторами. Это предусмотрено было еще в процессе производства этих машин. Такая энергообеспеченность необходима для поддержания работоспособности многочисленного бортового оборудования. Ведь они оснащены балкой со спецсигналами, громкоговорителями, радиостанциями, а также видеорегистраторами, которые ведут запись как всего, что происходит на дороге, так и внутри машины.

Как отметил Михаил Черников, в прошлом году в регионы было поставлено 3870 таких легковых автомобилей. И у инспекторов от их эксплуатации только положительные эмоции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вооруженность такой техникой дает заметные результаты. В прошлом году на дорогах Подмосковья погибло 838 человек. А пять лет назад погибших было 1700 человек. За пять лет смертность в ДТП заметно сократилась.

- Мы проводим совместные с МВД мероприятия, которые позволяют снижать смертность. Это освещение, предупреждение, "умные" дороги. Все, что позволяет сделать дороги безопасными. Особенно скоростные дороги, особенно в зимнее время, - говорит Андрей Воробьев. - Но каждый следующий год мы должны давать новые результаты, и для этого необходимо оснастить все подразделения соответствующей техникой.

Помимо легковых автомобилей в прошлом году в регионы было поставлено 902 патрульных внедорожника для обеспечения безопасности в сложных дорожных условиях.

Планируется, что в этом году региональные подразделения Госавтоинспекции получат не менее 3650 новых патрульных автомобилей

Все патрульные автомобили оснащены медицинскими укладками для оказания первой помощи. Это не стандартная автомобильная аптечка, а серьезный набор средств, который позволяет поддерживать состояние пострадавшего в аварии до того, как его доставят в больницу. Сейчас в регионы поставлено 5217 укладок.

Также в прошлом году региональные подразделения ГИБДД получили более 800 приборов для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин, более 700 приборов для измерения освещенности дорог и 140 приборов, определяющих коэффициент сцепления.

Оснащение новой техникой проводится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". МВД для этих целей выделено 9 миллиардов рублей.

В этом году переоснащение продолжится. Как пояснил Михаил Черников, старая техника будет списываться в течение года, и парк будет обновляться. В этом году региональные подразделения получат не менее 3650 новых патрульных автомобилей. А также не менее 5 тысяч медицинских укладок.

А для осуществления надзора за состоянием дорог и дорожной инфраструктуры подразделения получат не менее 2 тысяч новых измерительных приборов. Ведь недостаточно просто увидеть яму на трассе, чтобы привлечь к ответственности владельца дороги. Нарушение надо запротоколировать и указать, что конкретно не соответствует установленным ГОСТам. А это можно сделать только с использованием измерительной аппаратуры.