Доходы бюджетов, утвержденных в областях Верхневолжья на 2020 год, заметно выросли по сравнению с основными финансовыми документами годовой давности. При этом соотношение между бюджетными доходами и расходами в регионах в общем и целом сохранилось. Как и социальная направленность расходных статей.

Кредит - на развитие

Профицитными, как и в прошлом году, остались бюджеты Костромской и Ивановской областей. С той лишь разницей, что у костромичей финансовая подушка безопасности сократилась ровно в два раза - с 2,8 до 1,4 миллиарда рублей, а у ивановцев, наоборот, выросла - с 357 миллионов до 1,38 миллиарда.

В Ярославской области четвертый год подряд сформировали бездефицитный бюджет с доходной и расходной частями в 77,7 миллиона рублей. И в двух регионах Верхневолжья - Владимирской и Тверской областях - "вилка" между доходами и расходами осталась минусовой. Правда, тверитяне бюджетный дефицит максимально снизили - с двух миллиардов до 165,6 миллиона рублей, а владимирцы нарастили - с двух до 2,5 миллиарда. Снизить его до 800 миллионов они планируют за три предстоящих года. Хотя от кредитов отказываться не намерены.

- Доходы бюджета можно поднимать фискальными методами, а можно заниматься развитием - внедряя новые технологии, открывая новые предприятия, - считает председатель Заксобрания Владимирской области Владимир Киселев. - Для этого нужно вкладываться. У нас в стране есть примеры регионов, которые брали большие кредиты под серьезные проекты и развивали на своих территориях промышленность и другие отрасли экономики. Уверен, что только таким путем и можно идти. Если уж брать кредиты, то не на проедание, а на развитие. Да, со стороны минфина есть ограничения заимствований, но если администрация найдет два-три крупных проекта и докажет руководству страны их эффективность, то нам никто не скажет: "Не берите кредиты".

Доходы растут

Доходная часть всех без исключения бюджетов названных областей по сравнению с прошлым годом заметно увеличилась. Например, в Ярославской области рост составил сразу 6,5 миллиарда рублей, причем два с половиной из них добавились уже ко второму чтению документа - после принятия федерального бюджета и увеличения размера субсидий для региона.

Костромская казна "потяжелела" на 3,7 миллиарда (тоже во многом за счет дополнительных поступлений из федбюджета), а ее доходы в целом утверждены в размере 36,2 миллиарда. И председатель Костромской областной думы Алексей Анохин полагает, что региональный бюджет уже второй год можно называть бюджетом развития.

- С одной стороны, это дополнительные средства, которые регион зарабатывает сам, - свыше 21 миллиарда рублей собственных налоговых и неналоговых доходов. С другой - это помощь федерального бюджета, в том числе на реализацию национальных проектов, - поясняет спикер областного парламента. - Федеральные деньги начнут поступать в январе, а значит, все мы должны быть готовы к проведению конкурсных процедур, к вопросам, связанным с подготовкой площадок. Чтобы не во второй половине июля начинать, а, как только сойдет снег, заниматься строительством и дорог, и соцучреждений.

"Доходы бюджета можно поднимать фискальными методами, а можно заниматься развитием, внедряя новые технологии"

Владимирская казна стала вместительнее на 3,9 миллиарда рублей (общие доходы на 2020 год - 65,6 миллиарда), Ивановская - на 5,8 (всего - 46,65 миллиарда). Но самым быстрорастущим оказался тверской бюджет, который удалось нарастить сразу на 11 с лишним миллиардов к прошлогоднему доходному показателю. Что, однако, как уже было сказано, не избавило его от статуса "дефицитный". Более того, на 2021 год региональный минфин прогнозирует увеличение дефицита тверского бюджета до 2,88 миллиарда рублей со снижением в 2022-м до двух миллиардов. При этом прирост доходов тверской казны в то же время, по прогнозам, наоборот, замедлится: в 2021 году - до 3,3 миллиарда, а еще через год и вовсе до 600 миллионов рублей по отношению к доходности предыдущего года.

Социальные статьи - в приоритете

Как и в прошлые годы, большая часть бюджетных расходов во всех регионах будет направлена на сферы образования, здравоохранения, культуры, выполнение социальных обязательств. Хотя процентное соотношение этих трат по отношению к другим статьям в ряде регионов заметно различается. Так, в Ярославской, Ивановской и Костромской областях на соцсферу заложили больше 60 процентов бюджета, во Владимирской - вообще 70, а в Тверской - 56,4 процента.

Однако, несмотря на более скромную, чем у соседей, цифру, в тверских Заксобрании и правительстве заверили, что в казне заложены средства на выполнение всех социальных обязательств. Запланировано и повышение зарплат бюджетников в соответствии с указами президента, и увеличение минимального размера оплаты труда. Среди приоритетов - строительство детской областной клинической больницы, второго регионального сосудистого центра, новых образовательных и спортивных объектов, а также поддержка граждан, в том числе ветеранов.

В нынешнем году в Тверской области планируют внедрять новые меры поддержки при создании современных индустриальных парков и новых рабочих мест во внебюджетной сфере, внедряют новую модель пассажирских перевозок, а также создают условия для развития льноводства, молочного животноводства и бизнеса на селе.

Ярославцы тоже сохранили все социальные обязательства, прописанные в региональном Социальном кодексе. Меры поддержки усыновителей, семей с детьми-инвалидами, а также многодетных семей продлены в регионе до 2022 и 2024 годов, в разы увеличено пособие на детей, чьи отцы погибли в горячих точках. Больше 14 миллионов рублей выделено на квотирование рабочих мест для подростков 14-18 лет, желающих летом подработать. В целом на социальные статьи расходов направлено денег больше на 5-10 процентов, чем в прошлом году.

В Костромской области продолжат развивать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, переобучать и повышать квалификацию женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми. Почти 200 миллионов костромичи направили на строительство двух детсадов в областном центре, больше миллиарда - на завершение строительства онкоцентра, 410 миллионов - на возведение школы.

На поддержку костромской экономики в этом году заложено средств на 14 процентов больше, чем годом раньше, - 7,5 миллиарда рублей. Они пойдут прежде всего на развитие сельского хозяйства, лесной и дорожной отраслей, транспорта. В частности, на содержание областных лесничеств и приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники выделено 466 миллионов.

С дефицитом, но и с новыми льготами

В Ивановской области больше 77 миллионов рублей в нынешнем году направлено на организацию бесплатного питания учеников начальной школы из малообеспеченных семей, 327 миллионов - на строительство школы в Сухово-Дерябихском микрорайоне Иванова, 370 миллионов - на завершение реконструкции детсада в Кохме, строительство новых детсадов в Иванове, Кохме и Беляницах, а также двух пристроек к детсадам в Иванове. 491 миллион выделен на возведение дворца игровых видов спорта. Больше 46 миллионов рублей пойдет на создание в сельских школах образовательных центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

В бюджет Владимирской области заложены расходы на новые меры соцподдержки и увеличение размера уже существующих льгот и выплат. Например, для опекунов, взявших на себя заботу о недееспособных гражданах с тяжелыми психическими заболеваниями, выплата увеличена с 7608 рублей до 8295-10368 - в зависимости от группы инвалидности подопечного. А "детям войны" с этого года будут предоставлять 25-процентные компенсации при оплате жилья и коммунальных услуг, если у них нет других льгот. Кроме того, им теперь полагается денежная выплата к Дню Победы, и они смогут получать бесплатную юридическую помощь.

Есть хорошие новости и для медиков: с 20 до 30 процентов увеличена доля субсидирования первоначального взноса по "медицинской ипотеке", которая существует в регионе уже несколько лет. При этом предельная сумма, покрываемая из областного бюджета, поднята с 350 до 500 тысяч рублей. Ежемесячная компенсация расходов на оплату процентов по ипотечному кредиту тоже увеличилась. Она может теперь составить даже 100 процентов (ранее - 50), правда, если в денежном эквиваленте не превысит 10 тысяч рублей в месяц.

На предстоящую трехлетку в регионе запланировано строительство нескольких школ и детсадов, семи больниц и поликлиник, 32 ФАПов, нескольких крупных спортивных объектов. В ближайшей перспективе - строительство и реконструкция шести автодорог регионального и межмуниципального значения, ремонт больше 250 километров региональных и местных дорог, строительство 30 километров дорог к сельским населенным пунктам.