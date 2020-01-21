Строительный комплекс Москвы возглавил Андрей Бочкарев

Перемены в федеральном правительстве коснулись и правительства столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении на пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, бывшего руководителя городского департамента строительства. Его предшественника - Марата Хуснуллина, президент Владимир Путин назначил вице-премьером правительства РФ, с которым Андрей Бочкарев практически одновременно пришел на работу в столицу из Татарстана в конце 2010-го года.

Потомственный строитель, имеющий ученую степень кандидата экономических наук, он в 1990-е годы стал одним из первых российских специалистов, занимавших руководящие позиции в крупнейшей американской инженерно-строительной компании. Работал инвестиционной масштабной реконструкцией алюминиевого завода в Швеции, был вице-президентом по инвестиционной программе финского концерна.

В столице с приходом тандема Хуснуллина-Бочкарева под руководством мэра Сергея Собянина началось такое масштабное строительство метро, какого не было за все восемь десятков с лишним его существования. Нормой стало и сооружение 100 километров дорог в год. Запущены такие крупнейшие транспортные проекты как МЦК и МЦД. Ежегодно столица бьет рекорды по вводу в строй недвижимости.

Журналисты ценят Андрея Юрьевича за юмор, открытость, готовность к диалогу и надеются, что и на новом посту он сохранит эти качества.