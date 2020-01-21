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21.01.2020 13:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Московской филармонии исполнили "Евгения Онегина"

Текст: Северьян Цагарейшвили
Фото: Пресс-служба Московской филармонии Фото: Пресс-служба Московской филармонии
Фото: Пресс-служба Московской филармонии

Новый оперный год в Московской филармонии открылся концертным исполнением "Евгения Онегина" в стенах Концертного зала Чайковского. "Лирические сцены" исполнили Госоркестр им. Светланова под управлением Василия Синайского и международный состав исполнителей, среди которых - знаменитое латышское сопрано Марина Ребека, тенор Алексей Неклюдов и баритон Константин Шушаков.

Фото: iStock
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Московская филармония, на площадках которой часто звучат редкие партитуры, в этот раз проявила необычный традиционализм: ведь такая опера, как "Евгений Онегин", в России по популярности сравнима с такими шлягерами, как вердиевские "Травиата" или "Риголетто". Но знакомые каждому любителю музыки "лирические сцены" обеспечили удачный старт сезону: во многом потому, что дали возможность московской публике услышать звезду-сопрано - латышскую певицу Марину Ребеку.

Певица известна на Западе в итальянском репертуаре и в апреле прошлого года на сцене Зала Чайковского дала сольный концерт, в котором исполнила арии трех доницеттиевских королев. Но и чисто русский по внутреннему наполнению образ Татьяны у Ребеки оказался очень удачным: ее трактовка лишена чрезмерной "итальянизации" и драматической аффектации. Ясный, гибкий голос певицы будто светится изнутри лиризмом, обаянием и душевной красотой "милого идеала" Пушкина-Чайковского, в ее пении много piano и филировок, а верхние ноты отличаются яркостью и свободой.

Достойным оказалось и исполнение партии Ленского молодым тенором Алексеем Неклюдовым: его лирический голос не отличается большим объемом, но певец мастерски пользуется mezzavoce, а драматические сцены очень достоверны актерски. Несколько терялся на фоне этих исполнителей приятный по окраске баритон Константина Шушакова в партии Онегина. Игривый темперамент Ольги хорошо передавала меццо-сопрано Айгуль Ахметшина, а колоритные образы няни Филипьевны и помещицы Лариной создали Александра Саульская-Шулятьева и Мария Горцевская. Слабым звеном вечера стал Гремин Олега Цыбулько: знаменитая любовная ария прозвучала неярко, без необходимой наполненности звука в нижнем регистре.

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Зато Госоркестр им. Е.Ф. Светланова, совсем недавно исполнявший монументальную рождественскую ораторию Баха в стенах собора Петра и Павла, в этот вечер показал большое стилистическое мастерство. Конечно, не в последнюю очередь благодаря работе Василия Синайского, бывшего музыкального руководителя Большого театра и большого специалиста по русской музыке. Изумительные по нежности и лиричности piano струнных и деревянных духовых, слаженное, льющееся звучание хоровых сцен, исполненных с вокальным ансамблем Intrada, щемящие "секвенции" Татьяны, обрушивающийся на слушателя трагизм оркестрового tutti в сцене ссоры на балу, смерти Ленского и в заключительном дуэте Онегина и Татьяны - благодаря столь тщательной работе над оркестровой тканью столь привычная меломанам музыка заиграла новыми красками.

А после "Евгения Онегина" - весной - обладателей оперного абонемента Московской филармонии ждут "Лакме" Лео Делиба и первое в России исполнение моцартовского раритета "Митридат, царь Понтийский".

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