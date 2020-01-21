В Воронеже сыграют Моцарта на стеклянной арфе

Необычные музыкальные инструменты, балтийский фолк-рок и премьера сочинения, которое пролежало в архиве сто лет, ждут меломанов на III фестивале "Воронежская камерата". Он пройдет в областной филармонии с 21 по 26 апреля.

Среди участников - ведущие исполнители академической школы, а также этногруппа Subtilu-Z из Литвы, композитор Владимир Мартынов и авторитетные эксперты, которые помогут воронежцам сориентироваться в пространстве современной камерной музыки.

- Беспрецедентным событием станет мировая премьера фортепианного трио Николая Лопатникова. Это сочинение Серебряного века никогда не издавалось. Рукопись нашли в архиве Слонимского в Вашингтоне. В 2020 году произведение прозвучит на публике впервые - в исполнении "Брамс-трио" (в него входит пианистка Наталия Рубинштейн, скрипач Николай Саченко и виолончелист Кирилл Родин). Сначала в Стамбуле, потом в Копенгагене, Москве и - в Воронеже, что для нас огромная честь, - рассказала худрук филармонии Ирина Авралева.

В том же концерте ансамбль сыграет Рахманинова - Элегическое трио № 2 ("Памяти великого художника") посвящено Чайковскому, 180-летие со дня рождения которого отметят как раз в 2020 году.

Ценителей классики привлечет также выступление скрипача Павла Милюкова в дуэте с пианистом Филиппом Копачевским - молодые музыканты высокого класса активно гастролируют в России и за рубежом, выступают на престижных площадках. В Воронеже они исполнят сочинения Шумана, Грига, Франка и Сен-Санса.

Не менее интересным обещает быть совместный концерт клавесинисток Анны Кискачи и Анастасии Антоновой. Европейские критики не скупятся на похвалы обаятельным девушкам, отмечая их мастерство, интеллектуальность игры и нетривиальные идеи. Их клавесинный дуэт А&А (единственный в России) представит на "Камерате" оригинальную программу Danse macabre ("Пляска смерти"), составленную из танцев пяти веков - от старинных паван и гальярд до Венгерской пассакалии Лигети. В финале прозвучит "Пляска смерти" Сен-Санса.

У каждого произведения будет и отдельное визуальное прочтение - специально для этой программы художник Василий Бычков написал несколько картин, сообщила Авралева.

Камерный оркестр "Академия старинной музыки" под руководством народной артистки России Татьяны Гринденко подарит воронежцам вечер с Генри Перселлом. Музыканты играют в "аутентичной" манере - на исторических инструментах с барочными смычками. Во втором отделении будет исполнена музыка современного композитора Владимира Мартынова, знакомая публике по спектаклю Анатолия Васильева "Старик и море". Эту постановку, посвященную памяти Юрия Любимова, привозили на Платоновский фестиваль в 2018 году.

Мартынов сам исполнит партию фортепиано. Кроме того, в рамках "Воронежской камераты" состоится его встреча с местными меломанами.

Всех, кто любит жанр кроссовер и аранжировки этнических мелодий, ждут на концерте квартета Subtilu-Z. Молодые литовцы экспериментируют как со своей национальной музыкой, так и с мировым наследием, соединяя джаз, рок и фолк.

- Два аккордеона, перкуссия и народные инструменты, такие как флейта лумздялис, придают их композициям свежее звучание. До 2018 года квартет много гастролировал по всему миру, но не был известен в России. У нас этот ансамбль полюбили после его участия в конкурсе канала "Культура", - пояснила Ирина Авралева.

В усадьбе Сталь фон Гольштейн под Воронежем можно будет послушать стеклянную арфу - этот инструмент еще называют "поющими бокалами". Артист Александр Лемешев исполнит аранжировки известных сочинений Моцарта, Доницетти и других композиторов, а также музыку, написанную специально для стеклянной арфы.

- В вечере примут участие артисты Воронежского академического симфонического оркестра и солистка нашей филармонии - сопрано Елена Старкова, - добавила Авралева. - Александр Лемешев планирует дать еще один, благотворительный, концерт для онкобольных детей, которые проходят лечение в областной детской клинической больнице № 1. Это выступление пройдет при поддержке фонда "Добросвет".

Билеты на события "Воронежской камераты" уже поступили в кассу филармонии. Приобрести их также можно онлайн. Ближе к открытию фестиваля цены немного повысятся. Подробности на сайте vrnmusic.ru.