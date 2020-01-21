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21.01.2020 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тушить пожар на траулере в Охотском море будет ледокол

Текст: Артем Красиков

К загоревшемуся в Охотском море траулеру "Энигма Астралис" идет спасательное ледокольное судно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области
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Рыболовецкий траулер загорелся в море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на другое судно - "Юмир" - и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев".

Ледокол отбуксирует борт в порт Магадан, который находится в 80 милях. На корабле до сих пор наблюдается задымление. На траулере свыше 250 тонн топлива, но это не создает угрозы.

По факту пожара прокуратура совместно со специалистами Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора начала проверку.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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