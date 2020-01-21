Тушить пожар на траулере в Охотском море будет ледокол

К загоревшемуся в Охотском море траулеру "Энигма Астралис" идет спасательное ледокольное судно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Рыболовецкий траулер загорелся в море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на другое судно - "Юмир" - и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев".

Ледокол отбуксирует борт в порт Магадан, который находится в 80 милях. На корабле до сих пор наблюдается задымление. На траулере свыше 250 тонн топлива, но это не создает угрозы.

По факту пожара прокуратура совместно со специалистами Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора начала проверку.