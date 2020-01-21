В Якутии возбудили дело после нападения собак на ребенка

Нападение бродячих собак на мальчика в якутском городе Ленск стало поводом для возбуждения уголовного дела о халатности.

20 января днем стая из 12-15 безнадзорных собак напала на первоклассника, возвращавшегося из школы. От рассвирепевших псов его отбил водитель, увидевший расправу и не проехавший мимо. Он отвез мальчика в больницу. Врачи диагностировали у ребенка множественные раны головы, туловища, рук и ног. Он был буквально истерзан.

"Здоровью ребенка причинен тяжкий вред", - сообщила во вторник старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Она отметила, что следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц городской администрации, отвечающих за регулирование численности безнадзорных животных.

По оценке врачей, мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке его в Якутск.