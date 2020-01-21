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21.01.2020 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии возбудили дело после нападения собак на ребенка

Текст: Владимир Таюрский

Нападение бродячих собак на мальчика в якутском городе Ленск стало поводом для возбуждения уголовного дела о халатности.

20 января днем стая из 12-15 безнадзорных собак напала на первоклассника, возвращавшегося из школы. От рассвирепевших псов его отбил водитель, увидевший расправу и не проехавший мимо. Он отвез мальчика в больницу. Врачи диагностировали у ребенка множественные раны головы, туловища, рук и ног. Он был буквально истерзан.

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"Здоровью ребенка причинен тяжкий вред", - сообщила во вторник старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Она отметила, что следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц городской администрации, отвечающих за регулирование численности безнадзорных животных.

По оценке врачей, мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке его в Якутск.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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