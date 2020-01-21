Минск и Уфа создадут СП на основе высокотехнологичных производств

Заинтересованность в создании на территории Башкортостана торгового дома, главной целью которого станут поставки из Беларуси продуктов промышленности и сельского хозяйства, выразили представители крупного белорусского бизнеса на встрече с первым заместителем премьер-министра правительства Башкортостана Андреем Назаровым. Об этом сообщили в дипмиссии РБ в России.

Кроме того, уточнили дипломаты, Минск и Уфа планируют создавать совместные предприятия на основе наукоемких и высокотехнологичных производств. Обсуждались и перспективные направления взаимодействия с белорусскими машиностроительными предприятиями - МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Амкодор", "Белкоммунмаш", организациями строительного профиля".

В ходе заинтересованного диалога, в котором с белорусской стороны принял участие руководитель отделения посольства РБ в Уфе Петр Балтрукович и директор ООО "ЭлЕйсон" Вячеслав Мигай, затрагивались и вопросы повышения товарооборота между Беларусью и Башкортостаном, расширение кооперационных связей.

А в самом начале этого года в дипмиссии РБ уже состоялась встреча с директором "Эконефтехимтехника" Ильдаром Хафизовым. Ученый проинформировал тогда о возможностях использования на белорусских предприятиях нефтегазохимического комплекса технологии очистки нефти, попутного нефтяного газа и мазута от сероводорода и меркаптанов. Аналогичные методы направлены на повышение возможностей предприятий по производству качественного конечного продукта, в том числе моторного топлива, передает БЕЛТА.