В Пермском оперном театре установили новую акустическую ракушку

В Пермском театре оперы и балета обновили сцену. Там появилась новая акустическая ракушка - специальное техническое сооружение, позволяющее более точно отправлять звук в зрительный зал.

По словам генерального директора театра Андрея Борисова, этого события здесь долго ждали. О необходимости обновления звукового оформления сцены говорил еще Теодор Курентзис. И вот его мечта сбылась. Новое сооружение имеет более широкие возможности по сравнению с тем, что было в театре с 2012 года.

- Конструкция новой ракушки позволяет адаптировать сцену под различные музыкальные задачи, - говорит он. - На сцене может выступать и большой симфонический оркестр, и солист, играющий на одном инструменте. Это разное звучание, под которое требуется разная настройка звукоотражающей поверхности. Старая ракушка не позволяла это делать, ее элементы были жестко зафиксированными. В новой можно изменять угол наклона потолка, увеличивать и уменьшать ширину боковых панелей. А это дает совсем иное качество звучания.

Кроме того новая ракушка имеет и другие достоинства. Например, светодиоды, вмонтированные в потолок. Они могут менять цвета, что дает возможность применять на концертах светоэффекты. При этом светодиоды не нагреваются и - что для музыкантов особенно важно - не шумят. Цвет самой деревянной поверхности, выполненной из дорогих пород дерева, гармонирует с цветовой гаммой зрительного зала.

Другой особенностью, важной для музыкального сообщества города, является то, что при необходимости ракушка легко разбирается и вновь собирается. Это было одним из пунктов технического задания на сооружение. Это позволит использовать ее не только на сцене театра оперы и балета, но и на других концертных площадках.

Как отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, ракушка уникальна, поскольку сделана по индивидуальному заказу. Исполнители - американская фирма, специализирующаяся на строительстве акустических сооружений. Новая ракушка обошлась краевому бюджету в сумму 23 миллиона рублей.

- Расширение технической базы театра предоставляет новые возможности не только для повышения качества звука, но и для освоения новых пространств и их вывода на уже совсем другой уровень, - отметил он. - Особенно актуальна эта задача перед Дягилевским фестивалем, во время которого мы используем все возможности и ресурсы региона для проведения столь масштабных культурных событий международного значения.

Впрочем, старая ракушка еще тоже послужит искусству. На время фестиваля ее планируют использовать на других площадках, в частности в ДК Солдатова, который уже заявлен как одно из мест проведения таких мероприятий.

Впервые ракушка будет представлена зрителю на симфоническом концерте 22 января. Симфонический оркестр театра под руководством дирижера Артема Абашева исполнит Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели Бетховена и Первую симфонию Брамса. Приглашенные солисты концерта: Филипп Копачевский (фортепиано), Андрей Баранов (скрипка) и Алексей Жилин (виолончель).