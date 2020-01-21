В Саратове вынесен приговор по делу "банды киллеров"

В Саратовском областном суде вынесен приговор по делу так называемой "банды киллеров".

На скамье подсудимых оказались сотрудники частного охранного предприятия Алексей Клусов, Михаил Силенко и Юлия Быстрова. Предполагаемый главарь банды, отец одного из подсудимых, Роман Силенко, бывший сотрудник правоохранительных органов и руководитель ЧОПа, скончался через два дня после задержания в СИЗО.

По версии следствия, члены банды в 2014-2018 годах совершили убийства бывшего сотрудника прокуратуры, предпринимателя Максима Стадника, руководителя строительной компании Джейхуна Джафарова, а также байкеров - мужа и жены Тарасовых.

Подозреваемых в этих преступлениях задержали, после того, как они пытались получить деньги у родственников Джафарова, которым пообещали предоставить информацию об убийце предпринимателя. На встречу с вымогателями, которые ждали, что им привезут деньги, вместо родственников поехали сотрудники полиции. Когда правоохранители приблизились к месту встречи и подошли к лежавшему там ноутбуку, прогремел взрыв, в результате которого ранения получили полицейский и росгвардеец.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе СУ СК по региону, по версии следствия, члены банды действовали по одной и той же схеме: убивали человека, а затем пытались получить деньги у его близких за информацию о совершенном преступлении.

В ходе следствия и в суде Алексей Клусов давал признательные показания, в свою очередь Михаил Силенко утверждал, что был непричастен к убийствам. Тем не менее, присяжные признали подсудимых виновными почти по всем вменявшихся им эпизодам преступлений.

Суд приговорил Алексея Клусова к пожизненному лишению свободы, Михаил Силенко осужден на 19 лет, Юлия Быстрова - на 16 лет.