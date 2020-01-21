Число иностранцев, погибших при пожаре под Томском, возросло до 11

Количество погибших иностранных рабочих при пожаре в деревянном бараке в поселке Причулымский Асиновского района Томской области возросло до 11.

- При разборе завалов обнаружено тело одиннадцатого погибшего, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Томской области.

- По факту гибели одиннадцати человек возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщает СУ СКР по Томской области. - На место происшествия выехало руководство ведомства. Создана следственная группа, в которую включены четыре следователя и три следователя-криминалиста. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.

По предварительным данным, сгоревшее здание находилось в аренде у китайской компании. Оно использовалось в качестве общежития для иностранцев, работавших в регионе на заготовке леса. Предположительно, в огне погибли граждане Узбекистана.

Двум спасшимся из огня работникам оказана медицинская помощь.

- Один из пострадавших - мужчина 1994 года рождения - получил медицинскую помощь на месте происшествия и отказался от госпитализации, - сообщает администрация Томской области. - Еще один - мужчина 1986 года рождения - после осмотра в Асиновской районной больнице направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он также не нуждался.

Напомним, сегодня в 04:05 по местному времени в поселке Причулымский загорелся одноэтажный деревянный барак, в котором проживали работники местной лесопилорамы. На момент прибытия пожарных деревянный барак был полностью охвачен огнем. Спастись удалось только двум рабочим. При разборе обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тела 11 погибших. Их личности устанавливаются. Судьба еще трех работников пилорамы пока неизвестна.