Исчезнувшего в Омске бизнесмена нашли в Европе

Пропавший в Омске предприниматель Денис Кулешов объявлен в международный розыск. По данным оперативников, он разыграл свое похищение и находится в одной из европейских стран.

В апреле 2019 года в полицию обратилась супруга предпринимателя, владеющего несколькими барами. Она рассказала о том, что ее мужа могли похитить. Впоследствии выяснилось, что исчезнувший предприниматель погряз в долгах. В отношении пропавшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, от его действий якобы пострадали девять человек. Сумма ущерба составила более 136 миллионов рублей.

Полицейские установили, что похитителями" являются двое знакомых бизнесмена. За инсценировку преступления он обещал им денежное вознаграждение. Однако не рассчитался и с ними.

- В день "похищения" он передвигался по Омску на автомобиле Hyundai Solaris, взятом в аренду, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Транспортное средство было обнаружено во дворе жилых домов на улице Малиновского. Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили, что затем предприниматель пересел в автомобиль ВАЗ-2114 черного цвета без госномеров, чтобы запутать следы. Физическая сила и другие средства принуждения к нему не применялись.

В настоящее время оперативникам известно, что Кулешов покинул Россию и находится на территории Европы. Расследование уголовного дела продолжается.