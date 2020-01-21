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21.01.2020 08:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирского автоинспектора, «напоившего» автомобиль виски, уволили

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске из органов уволили сотрудника дорожной полиции: в конце прошлого года он стал героем видеоролика, залив под капот автомобиля виски. Как передает Интерфакс, автоинстектор был уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Известно, что провинившийся полицейский проработал в полиции около двадцати лет. В декабре по соцсетям разлетелось видео, на котором он заливает виски американского производства в бачок для стеклоочистителя. По словам мужчины в кадре, он планировал оставить алкоголь на новогодние праздники, но необходимость заставила его использовать напиток не по назначению.

После размещения ролика в сети в ГУ МВД России по Новосибирской области начали служебную проверку, ее итогом и стало увольнение опытного работника. Помимо прочего, в ролике звучит нецензурная брань, что также недопустимо для человека в форме и при исполнении. Этот факт также повлиял на решение об увольнении.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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