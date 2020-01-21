Новосибирского автоинспектора, «напоившего» автомобиль виски, уволили

В Новосибирске из органов уволили сотрудника дорожной полиции: в конце прошлого года он стал героем видеоролика, залив под капот автомобиля виски. Как передает Интерфакс, автоинстектор был уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Известно, что провинившийся полицейский проработал в полиции около двадцати лет. В декабре по соцсетям разлетелось видео, на котором он заливает виски американского производства в бачок для стеклоочистителя. По словам мужчины в кадре, он планировал оставить алкоголь на новогодние праздники, но необходимость заставила его использовать напиток не по назначению.

После размещения ролика в сети в ГУ МВД России по Новосибирской области начали служебную проверку, ее итогом и стало увольнение опытного работника. Помимо прочего, в ролике звучит нецензурная брань, что также недопустимо для человека в форме и при исполнении. Этот факт также повлиял на решение об увольнении.