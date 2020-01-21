В Томске СК возбудил дело о гибели 10 рабочих при пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели десяти иностранных рабочих при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района Томской области.

- Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности", - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

В настоящее время на месте проишествия работают экстренные службы.

По предварительным данным, сгоревшее здание находилось в аренде у китайской компании. Оно использовалось в качестве общежития для граждан КНР, Таджикистана и Узбекистана, работавших на заготовке леса. В здании могли находиться еще 4 человека. Об их судьбе пока ничего неизвестно.

Напомним, сегодня в 04:05 по местному времени в поселке Причулымский загорелся одноэтажный деревянный барак, в котором проживали работники местной лесопилорамы. На момент прибытия пожарных деревянный барак был полностью охвачен огнем, у здания обрушилась крыша. Спастись удалось только трем рабочим. При разборе обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тела десяти погибших. Среди них одна женщина. Их личность устанавливается.