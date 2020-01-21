Жителей Алтая предупредили еще об одном мощном снежном шторме

В Алтайском крае на ближайшие два-три дня объявлено штормовое предупреждение. Специалисты не исключают, что жителей региона ожидает более мощный снежный шторм, чем произошел в минувшие выходные.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайском крае отметили, что 22-23 января синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду со снегопадом. 23 и 24 января в крае ожидается снег, мокрый снег, местами сильные осадки и гололед. Специалисты не исключают сильную метель, возможно даже более мощную, чем накрыла Алтайский край 17-19 января.

Возможно усиление ветра до 18-23 метров в секунду, местами порывы до 25-27 метров. В результате на дорогах вновь возникнут снежные заносы, гололедица. В этой ситуации спасатели призывают водителей и пешеходов не выходить на улицу без крайней необходимости, а если все-таки без этого не обойтись, то обязательно соблюдать правила безопасности.

Напомним, что 17-19 января Алтайский край оказался в зоне мощного снежного шторма, последствия которого устраняют до сих пор. Регион занесло большим количеством снега, в течение нескольких дней были закрыты около десятка междугородних трасс, зафиксировано большое количество автомобильных аварий, порывов на линиях электропередачи.

По данным министерства транспорта Алтайского края, на 21 января дорожные службы продолжают расчищать проезды к 25 населенным пунктам. На 12 участках трасс по-прежнему нет проезда. Эти работы дорожники обещают завершить до конца дня 21 января. А уже 22 января на регион может обрушится новая снежная буря.