Клишас: Чайка на новом посту сможет продвинуть нацпроекты

Юрий Чайка на посту полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) сможет продвинуть реализацию национальных проектов и улучшить качество жизни людей в регионе, считает глава комитета СФ по конституционному законодательству, представитель верхней палаты в Генпрокуратуре Андрей Клишас.

"Юрий Яковлевич Чайка имеет огромный опыт в вопросах защиты прав и законных интересов граждан. Проблемы людей всегда были в центре его внимания период работы в должности генпрокурора", - заявил он журналистам.

Сенатор уверен, что Чайка "сможет существенно продвинуть национальные проекты и повысить защищенность и качество жизни людей на новом ответственном посту".

"Мы в комитете очень благодарны Юрию Яковлевичу за очень конструктивную и плодотворную работу с Советом Федерации", - добавил Андрей Клишас.

Напомним, президент России Владимир Путин во вторник провел в Кремле встречу с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора. Чайке предложено стать полпредом президента в СКФО.

22 января Совет Федерации рассмотрит вопрос об освобождении действующего генпрокурора от должности и назначении на этот пост Игоря Краснова. В понедельник профильные комитеты СФ рекомендовали палате утвердить эти кадровые решения.