Известно: российский потребитель зачастую не включается в борьбу за свои законные права по одной простой причине: трудозатрат и нервов это требует много, а результат получается копеечный. Однако новые правила, которые сейчас по закону позволяют подавать в суд групповые иски от обиженных потребителей, а также увеличение штрафов для бизнеса за невыполнение предписания контролирующего органа изменят ситуацию, уверены эксперты.

Отключение отопления на один день чаще всего на суммах счетов за услуги ЖКХ не отражается. Фото: Леся Полякова/РИА Новости

Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей России, разъясняет изменение ситуации на примере ЖКХ.

- Если, например, в вашем доме на один день зимой отключали отопление, управляющая компания обязана пересчитать ваши траты за тепло. Но если, скажем, вы платите в месяц за отопление 900 рублей, а вам должны скинуть 30 рублей и не сделали этого, то вряд ли вы пойдете в суд разбираться ради этой суммы. Деньги невеликие, а нервозатрат и времени судебные разбирательства потребуют немало.

С 1 октября минувшего года заработал новый механизм так называемых групповых исков. Раньше недовольные теми же услугами ЖКХ могли подавать судебные иски только в защиту неопределенного круга лиц, которые не предусматривают выдвижение финансовых требований. В результате суды могли признать, что организация нарушает права жильцов, но взыскать с нее деньги было нельзя. Групповые иски меняют многое. Возвращаясь к нашему примеру, скажу: если у одного человека перерасчет за один день отключенного отопления обязует компанию вернуть ему 30 рублей, то по групповому иску, если в доме, например, 200 квартир, уже 6000 рублей.

То есть у потребителей появился реальный инструмент воздействия на нарушителей их прав.

Новые правила вступили в действие 1 октября минувшего года, опыт их использования, признаются эксперты, пока не наработан. Но это дело ближайшего будущего.

Важная подробность: численность участников таких коллективных исков должна составлять не менее 20 человек. В Федеральном законе N 191 подчеркивается, что рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц допускается, если ко дню обращения в суд к требованию присоединились не менее 20 членов группы.

Присоединение допустимо до перехода к судебным прениям и может осуществляться путем заполнения формы, размещенной на официальном сайте Арбитражного суда или в информационной системе "Мой арбитр" и ГАС "Правосудие".

Подавать групповой иск следует в районный суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Полномочиями обращаться в суд с заявлением в защиту прав потребителей и их законных интересов наделяются и должностные лица Роспотребнадзора.

Групповые иски от потребителей увеличат суммы штрафов - как для бизнеса, так и для управляющих компаний ЖКХ

Еще одна важная новация: с 1 января 2020 года вступил в силу новый Кодекс административных правонарушений. Согласно внесенным изменениям, значительно увеличены штрафы для бизнеса, нарушающего права потребителей.

Так, за невыполнение предписания контролирующего органа, согласно обновленному КоАП, предусматривается штраф пять-семь тысяч рублей для физических лиц вместо действующих ранее 300-500 рублей. Для должностных лиц размер штрафов вырос до 50-70 тысяч рублей вместо одной-двух тысяч. Для индивидуальных предпринимателей штраф по новым правилам составит 25-40 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафы будут увеличены до 200-500 тысяч. При этом за повторное нарушение штраф резко возрастает: до 20-40 тысяч рублей для физических лиц, до 50-70 тысяч - для индивидуальных предпринимателей, до 100-150 тысяч или дисквалификация на срок от одного года до трех лет - для должностных лиц и до одного-двух миллионов - для юридических лиц.

Размер штрафа, как и сумма возмещения ущерба, конечно же, имеет значение. В этом убеждают примеры, приведенные председателем санкт-петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволодом Вишневецким. Так, в минувшем году покупатель Дмитрий К., который приобрел бракованный мобильный телефон за 12 490 рублей и столкнулся с нежеланием продавца поменять его на действующий, обратился в суд. В результате суд заставил нарушителя выплатить 47 036 рублей. В эту сумму вошли штраф, судебные расходы, компенсация морального вреда потребителю...

Еще более впечатляет случай с негодным обогревателем, который потребитель купил за 2400 рублей. Из-за всех судебных издержек и неустоек предприятию, обманувшему покупателя, пришлось в итоге раскошелиться на 80 тысяч рублей.

Общая сумма штрафов по административным расследованиям, возбужденным на основании обращений "Общественного контроля", составила в минувшем году более пяти миллионов рублей. Суды Петербурга вынесли 14 решений в пользу потребителей по искам, подготовленным этой общественной организацией, в результате чего потребителям был возмещен ущерб на сумму более трех миллионов рублей.

P.S.

Но для того чтобы правозащитные организации и суды смогли отстоять права потребителей, им самим нужно знать несколько важных правил. Некоторые из них напомнил Анатолий Голов.

- В разгар зимы традиционно часто возникают конфликты жителей с управляющими организациями из-за падений на скользком тротуаре или падений сосулек с крыш, что приводит к травмам жильцов, - говорит он. - И хотя погода нынешней зимой от гололеда и наледей нас избавила, жителям не вредно помнить: на потребителе лежит обязанность доказать, что он получил травму именно в этом месте, именно в связи с тем, что поскользнулся на льду. Нужны либо свидетели, либо документы. Кто может представить такие документы? Прежде всего - скорая помощь.

Поэтому эксперт настоятельно советует: какой бы степени травма при падении на гололеде с вами ни произошла, вызывайте к месту падения скорую. С документами скорой помощи выиграть суд и получить компенсацию не составит труда.