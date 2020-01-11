В России уже ввели штрафы при завышении цен на услуги ЖКХ

Штрафные санкции за завышение стоимости коммунальных услуг в нашей стране уже существуют, сообщила "Российской газете" исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева. Но они редко применяются, посетовала эксперт.

В СМИ прошла информация, что в России могут ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций, если они завышают цены. Со ссылкой на "Известия" они сообщили, что Минстрою поручено подготовить соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ. Сделать это необходимо в ближайшее время, так как в марте ведомство уже должно внести законопроект в правительство, а в сентябре кабмин может уже направить поправку на рассмотрение в Госдуму.

В разговоре с "РГ" Светлана Разворотнева ссылается на пункт 6 статьи 157 Жилищного кодекса, где уже предусмотрена возможность штрафных санкций для тех, кто предоставляет коммунальные услуги и завышает их стоимость. А пунктом 7 статьи 157 установлено, что в течение двух месяцев необходимо этот штраф выплатить.

Для сведения: поправки в пункты 6 и 7 были внесены еще в 2017 году Федеральным законом от 31.12.2017 № 485-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ". Этот документ и установил правила, о которых говорит Разворотнева.

И добавляет: "Если не реагирует тот, кто предоставляет коммунальные услуги, то необходимо обращаться в Госжилинспекцию, которая обязана следить за правильностью расчетов".

Как это работает?

"Половина от неправильно начисленной суммы должна быть компенсирована собственнику. Но не живыми деньгами, - пояснила Разворотнева. - А в качестве перерасчета за последующий месяц. Например, выставили человеку в платежке лишние 300 рублей, соответственно от последующего платежа ему должны 150 рублей сминусовать".

Однако, по словам эксперта, этой возможностью мало кто из потребителей пользуется реально: "Правоприменительная практика такова, что сложно доказать, что тебе неправильно начислили. Есть, конечно, очевидные вещи: неправильно указали количество проживающих людей или квадратных метров. В основном завышают объемы тепла. Но чтобы это проверить, нужно сличать показатели с температурным графиком. Это очень сложно доказать".

Поэтому, если и вводить дополнительные штрафы для поставщиков коммунальных услуг, то надо сначала разобраться с этими новеллами Жилищного кодекса. Например, сделать их более доступными для применения.

Возможно, с принятием нового закона, эти два пункта статьи 157 Жилищного кодекса вообще будут упразднены. Но в любом случае, чем бы их ни заменили, они не должны повторить проблем своих предшественниц. Чтобы потребители коммунальных услуг, то есть мы с вами, могли без проблем воспользоваться своим правом и вернуть переплаченные деньги.

Какие поправки в статью 157 Жилищного кодекса будут содержаться в новом законопроекте, пока не ясно. "Российская газета" дозвонилась до главы Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской и попросила ее прокомментировать эту новость.

"Пока обсуждать нечего, - отрезала Галина Петровна. - Когда увижу проект - тогда и буду комментировать. Пока я о нем слышала только на уровне обсуждения в прессе". И добавила: "Теоретически, конечно, такая возможность существует, ведь сейчас есть прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями".

Но тут надо отметить, что не все жильцы перешли на прямые договоры. Многие по-прежнему платят деньги за коммунальные услуги через управляющую компанию. И если в новом законе будут фигурировать только те, кто непосредственно поставляет тепло, воду и оказывает прочие коммунальные услуги, то надо будет потом вносить поправки по управляющим компаниям.

Вообще, по словам Галины Хованской, другим документом - 354 Постановлением Правительства РФ - уже утверждены правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах.

В частности, установлено, в каких случаях осуществляются перерасчеты по коммунальным услугам, в том числе, если они не предоставлены или оказаны некачественно.

Светлана Разворотнева также считает, что существующего механизма перерасчета, установленного 354 Постановлением Правительства РФ, вполне достаточно.

Мнение Минстроя

"РГ" отправила запрос в Министерство строительства и ЖКХ России, чтобы прояснить позицию ведомства. И вот какой ответ мы получили:

- Законопроект готовится, так как на сегодняшний день нормами, содержащимися в частях 6 и 7 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, урегулирована ответственность исполнителя коммунальной услуги за нарушение порядка расчета платы за коммунальную услугу перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного, либо муниципального жилищного фонда. Ответственность исполнителя коммунальной услуги за аналогичное нарушение перед собственниками жилого дома, части жилого дома, в настоящий момент не урегулирована жилищным законодательством. Это ограничивает права и законные интересы собственников жилых домов.

Таким образом, принятие законопроекта позволит устранить имеющиеся пробелы в законодательном регулировании ответственности исполнителя коммунальной услуги перед потребителем за нарушение порядка расчета платы за коммунальную услугу.