Петербург побил температурный рекорд 1957 года

21 января в городе на Неве был побит температурный рекорд более чем 60-летней давности. Показания термометров к шести часам утра достигли отметки +4,8 градуса.

Как отметил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, ранее температурный рекорд для 21 января составлял + 4,6 градуса и был зафиксирован в 1957 году. Причиной установившегося тепла по-прежнему является теплый циклон, в периферии которого оказался Санкт-Петербург.

Рекордная цифра все еще не окончательна: сегодня синоптики прогнозируют для Северной столицы тепло до шести градусов, что более, чем на десять градусов выше климатической нормы. А вот атмосферное давление будет ниже обычных значений и составит 751 миллиметров ртутного столба. Также в Петербурге сегодня ожидается порывистый западный ветер до 13 метров в секунду.

Напомним, накануне в Петербурге выдалось самое теплое Крещение за всю историю метеонаблюдений: воздух прогрелся до + 4,4 градусов, что на 0,3 градуса выше прошлого рекорда, зафиксированного в 1898 году.