- Не секрет, что, определяя первые четыре региона, которые получили приоритетное право регистрировать самозанятых в 2019 году, Москву, Московскую и Калужскую область, Татарстан, федеральный центр ориентировался на высокий уровень правовой сознательности граждан. И тот факт, что Ростовская область вошла в 19 регионов второй волны, говорит об определенной правовой и финансовой зрелости наших жителей, - считает директор АНО "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимателей" Яна Куринова. - Хорошим бонусом для них стал мягкий налоговый режим: четыре процента с доходов должны будут заплатить физлица и шесть - юридические и ИП.

В отличие от индивидуальных предпринимателей самозанятый также освобожден от уплаты страховых взносов, которые в 2020 году составляют более 40 тысяч рублей. Это достаточно лояльные условия, которые предоставляет государство для начала коммерческой деятельности в правовом поле. Удобно и то, что самозанятым не нужно тратить время на сбор документов и хождение в налоговую инспекцию, все это, от регистрации до уплаты налога в бюджет, делается дистанционно, через мобильное приложение "Мой налог". Отчетность по налогу не предусмотрена. Обязанности применять контрольнокассовую технику у налогоплательщика также нет. По информации РРАПП, многие жители Ростовской области уже зарегистрировались в качестве самозанятых и успели оценить выгоду налогового новшества.

- О плюсах и минусах нового спецрежима можно дискутировать, но лично я считаю этот вариант легализации профессиональной деятельности удобным, - рассказывает репетитор по английскому языку Антонина Палитанская. - Теперь я могу предоставлять свои услуги на законном основании и открыто рекламировать их. Новый статус предоставляет возможность подтвердить легальность моих доходов, когда это необходимо. Например, при получении кредита, ипотеки или визы для выезда за рубеж.

Предусмотрены для этой категории и "плюшки". К примеру, самозанятые имеют право на налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Им доступна образовательная, консультационная и имущественная поддержка, оказываемая в центрах "Мой бизнес". Уже сегодня можно бесплатно получить консультацию о регистрации в качестве самозанятого и видах поддержки, например, о субсидии в 300 тысяч рублей на маркетинговое продвижение товаров и услуг.

Тем временем

В Волгоградской области, которая также вошла в число пилотных регионов, где регистрируют самозанятых, уже в первые дни нового года легализовались более тысячи человек, что подтверждает желание местных жителей попробовать свои силы в предпринимательской деятельности.