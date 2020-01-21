В Крыму реорганизуют Госкомитет по охране культурного наследия

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о реорганизации Государственного комитета по охране культурного наследия РК. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

Госкомитет, занимающийся государственным контролем и надзором за состоянием, сохранением и использованием объектов культурного наследия, станет частью министерства культуры Республики Крым.

- Такая структура соответствует федеральной модели, где функции популяризации и государственной охраны историко-культурного наследия осуществляет министерство культуры РФ, а именно департамент государственной охраны культурного наследия, - отметил Аксенов. - Эта модель будет взята за основу при реорганизации.

Аксенов считает, что объединение двух структур поспособствует оптимизации системы государственной власти республики. При этом в положение о министерстве культуры РК внесут изменения с учетом новых функций и перешедших штатных единиц.

Стоит отметить, что в Крыму в последние годы периодически возникают скандальные ситуации с незаконным строительством вблизи объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Например, в Феодосии осенью началось возведение жилого дома на захоронениях у 600-летнего армянского храма. А в Керчи строители работают в охранной зоне Храма Иоанна Предтечи. Но местные власти и республиканские надзорные органы реагируют на подобные стройки только после активных протестов со стороны общественности.