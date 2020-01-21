В Сочи пройдет День молодежного предпринимательства

14 февраля в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума состоится День молодежного предпринимательства.

Мероприятия Молодежного дня направлены на развитие диалога молодежи и власти. Это отличный шанс для молодых людей пообщаться с ведущими представителями бизнеса, власти и общественных организаций, завести полезные связи и повысить свои профессиональные навыки.

"Проведение молодежных мероприятий в рамках деловых форумов осуществляется в соответствии с поручением Президента об организации на базе крупнейших российских деловых мероприятий постоянно действующей молодежной платформы. Это лишь одна из обширного комплекса мер государственной молодежной политики в Российской Федерации. Поддержка молодежи в профессиональной, социальной и экономической сфере - это не только решение насущных вопросов, это также укрепление фундамента российской экономики будущего. В недавнем послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин уделил особое внимание вопросам поддержки молодых семей, молодых ученых, развитию образования, науки, занятости молодежи в регионах. Наша задача - создать такие условия, которые обеспечат профессиональное развитие молодых специалистов и предпринимателей, их вклад в экономику страны, а позднее позволят стать ее опорой", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума Антон Кобяков.

Программа мероприятия включает в себя нетворкинг, панельные дискуссии, сессии, кейс-клуб. В заключительный день РИФ-2020 с самого утра параллельно стартует несколько панельных дискуссий и сессий на важные и актуальные темы. На тематических площадках участники обсудят ключевые экономические и политические вопросы с лидерами бизнес-сообщества, затронут вопросы инвестиций в молодежные проекты, обсудят развитие предпринимательской активности, волонтерства и инноваций.

Ключевой сессией станет панельная дискуссия "Инвестиции в молодежь - вклад в будущее или успех настоящего?", где обсудят успешную деятельность молодежи как стратегический ресурс улучшения экономики страны и одного из главных носителей творческих и технологических ценностей. Ведущие эксперты и участники затронут вопросы поддержки молодежи и создания условий ее развития и реализации потенциала, а также поговорят о том, какую позицию в современном обществе занимает молодежь и как именно это может отразиться на будущем страны.

Большое внимание на форуме уделят также темам добровольчества, цифровизации, профессиональным конкурсам, социальным лифтам, женскому бизнесу и теме экологии в предпринимательстве. Участников ждет и практическая работа в кейс-клубе "Социальное предпринимательство - время действовать".

День молодежного предпринимательства Российского инвестиционного форума планирует собрать более 600 участников со всей страны. Форум состоится 12-14 февраля 2020 года. Подробная информация на официальном сайте: rusinvestforum.org