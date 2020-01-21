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21.01.2020 18:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале завели дело после появления видео с избиением школьника

Текст: Татьяна Воробьева

Следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело после проверки по факту инцидента в Ивделе, где школьники побили сверстника, сняли все это на камеру и выложили запись в Сеть. "Дело возбуждено по ст.293 УК РФ (халатность)", - сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.

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Напомним, ранее видео потасовки появилось в нескольких пабликах в соцсети "ВКонтакте". На записи парнишка плачет, лежа на снегу, вокруг стоит толпа подростков, в финале записи к школьнику подходит педагог.

По данным СК подростку несколько дней назад действительно были причинены телесные повреждения в ходе возникшего между школьниками конфликта. Тяжесть полученных мальчиком травм определит судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас идут допросы очевидцев и участников инцидента, представителей администрации учебного заведения. "По итогам будут приняты меры профилактического характера для недопущения подобных ситуаций впредь", - подчеркнули в СК.

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