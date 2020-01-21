Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете. Адвокат музыканта Сергей Жорин отметил, что в настоящее время россиянин ждет своего рейса в Москву.

"С ним все нормально", - цитирует ТАСС представителя артиста. По его словам, Гуф назвал данные об аресте недостоверными.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что рэпер был задержан полицейскими в аэропорту Абу-Даби во время возвращения в Москву с отдыха в Таиланде. Говорилось об устроенном им дебоше на борту воздушного судна.

В посольстве России в эмиратской столице отметили, что ни сам Гуф, ни его представители не обращались за помощью в диппредставительство.

Артист уже оказывался в центре скандалов. Так, в октябре 2018 сообщалось о его избиении в одном из столичных клубов. А пять лет назад он был арестован за употребление наркотиков.