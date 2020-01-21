Республиканцы в Сенате могут рассмотреть импичмент в ускоренном режиме

Республиканцы в Сенате конгресса США готовятся провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Об этом свидетельствует оказавшая в распоряжении газеты Politico резолюция, подготовленная лидером республиканского большинства в верхней палате Митчем Макконнеллом.

Согласно документу, республиканцы намерены дать представителям защиты и обвинения по 24 часа на изложение своей позиции. Далее 16 часов отводится на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов, пишет ТАСС. После этого пройдут четырехчасовые дебаты, цель которых - определить необходимость вызова свидетелей и запросов каких-либо документов. Если этого не потребуется, то верхняя палата проголосует по каждой из двух статей обвинения.

Газета отмечает, что голосование по предложенной Макконнеллом резолюции должно состояться в Сенате во вторник.

Напомним, в сентябре прошлого года Палата представителей конгресса США с подачи демократов объявила импичмент Дональду Трампу. Поводом стал его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в давлении на лидера другой страны. Якобы он просил Зеленского инициировать разбирательство в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. На прошлой неделе демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента в Сенат.