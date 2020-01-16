Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат

Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Церемония, состоявшаяся в среду вечером, транслировалась ведущими американскими телеканалами.

Ранее конгрессмены приняли соответствующую резолюцию, а спикер нижней палаты Нэнси Пелоси подписала две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование работе конгресса, сообщает ТАСС. После этого семь обвинителей во главе с председателем спецкомитета по разведке Адамом Шиффом, которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе, направились в Сенат. Статьи были переданы лидеру республиканского большинства в верхней палате Митчу Макконнеллу. По его словам, слушания могут начаться уже 21 января.

Напомним, Дональд Трамп стал третьим президентом, которому объявили импичмент. Поводом стал июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в давлении на лидера другой страны. Якобы он просил Зеленского инициировать разбирательство в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Трамп заявил, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.