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16.01.2020 02:35
Рубрика: В мире

Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат

Шерил Джонсон и Пол Ирвинг передают статьи об импичменте секретарю Сената. Фото: AP Photo/Julio Cortez Шерил Джонсон и Пол Ирвинг передают статьи об импичменте секретарю Сената. Фото: AP Photo/Julio Cortez
Шерил Джонсон и Пол Ирвинг передают статьи об импичменте секретарю Сената. Фото: AP Photo/Julio Cortez

Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Церемония, состоявшаяся в среду вечером, транслировалась ведущими американскими телеканалами.

Фото: AP Photo/Chris Carlson
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Ранее конгрессмены приняли соответствующую резолюцию, а спикер нижней палаты Нэнси Пелоси подписала две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование работе конгресса, сообщает ТАСС. После этого семь обвинителей во главе с председателем спецкомитета по разведке Адамом Шиффом, которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе, направились в Сенат. Статьи были переданы лидеру республиканского большинства в верхней палате Митчу Макконнеллу. По его словам, слушания могут начаться уже 21 января.

Напомним, Дональд Трамп стал третьим президентом, которому объявили импичмент. Поводом стал июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в давлении на лидера другой страны. Якобы он просил Зеленского инициировать разбирательство в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Трамп заявил, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

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