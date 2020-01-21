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21.01.2020 18:48
Рубрика: Экономика

Ростуризм разъяснил степень опасности поездок в Китай

Текст: Евгений Гайва
Туристам стоит соблюдать дополнительные меры предосторожности при посещении Китая, где произошла вспышка пневмонии неизвестного происхождения, сообщили в Ростуризме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Ограничения на посещение страны нет. Только дополнительные меры предосторожности со стороны самих туристов", - отметила в беседе с "РГ" начальник отдела международных организаций Ростуризма Ирина Сергеева.

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Она пояснила, что Роспотребнадзор рекомендует россиянам заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Этот город не относится к популярным туристическим направлениям Китая. Тем не менее, ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, выезжающим в КНР, соблюдать меры предосторожности. В частности, не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, а также зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. В пищу употреблять только термически обработанные продукты и бутилированную воду.

Рекомендовано также использовать средства защиты органов дыхания (маски), мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. При первых признаках заболевания стоит обращаться за медицинской помощью в лечебные организации и не допускать самолечения.

Фото: iStock
Роспотребнадзор усилил контроль на границе Приморья из-за коронавируса

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Первые заболевшие были связаны с местным рынком морепродуктов. Вирус передается от человека к человеку. Заболевание проявляется через повышение температуры и кашель.

По состоянию на 20 января был зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек умерли. Вирус уже распространяется за пределы Китая - в Японию, Южную Корею и Таиланд.

Экономика Туризм Правительство Минкультуры Ростуризм Распространение нового коронавируса

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