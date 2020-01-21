Ростуризм разъяснил степень опасности поездок в Китай

"Ограничения на посещение страны нет. Только дополнительные меры предосторожности со стороны самих туристов", - отметила в беседе с "РГ" начальник отдела международных организаций Ростуризма Ирина Сергеева.

Она пояснила, что Роспотребнадзор рекомендует россиянам заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Этот город не относится к популярным туристическим направлениям Китая. Тем не менее, ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, выезжающим в КНР, соблюдать меры предосторожности. В частности, не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, а также зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. В пищу употреблять только термически обработанные продукты и бутилированную воду.

Рекомендовано также использовать средства защиты органов дыхания (маски), мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. При первых признаках заболевания стоит обращаться за медицинской помощью в лечебные организации и не допускать самолечения.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Первые заболевшие были связаны с местным рынком морепродуктов. Вирус передается от человека к человеку. Заболевание проявляется через повышение температуры и кашель.

По состоянию на 20 января был зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек умерли. Вирус уже распространяется за пределы Китая - в Японию, Южную Корею и Таиланд.