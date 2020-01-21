Сеул включит Ормузский пролив в зону операций антипиратского подразделения

Южная Корея расширит оперативную зону своего антипиратского подразделения "Чхонхэ" и отправит войска в Ормузский пролив. Такую информацию распространило агентство Yonhap, ссылаясь на министерство обороны страны.

Отмечается, что это решение Сеул принял с целью обеспечения безопасности южнокорейских граждан и свободы судоходства. В министерстве также подчеркивают, что войска не присоединятся к возглавляемой США коалиции, пишет РИА Новости. В парламенте пояснили, что для расширения зоны действия уже имеющегося подразделения не нужно проводить дополнительное голосование, таким образом военные смогут быстро приступить к своим новым обязанностям.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что Вашингтон просил Сеул отправить войска в регион. По словам посла США в Южной Корее Гарри Харриса, Соединенные Штаты не требовали отправки войск в Ормузский пролив и Персидский залив, но попросили рассмотреть такую возможность.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Южная Корея планирует направить в феврале эсминец в Ормузский пролив в рамках участия в международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в данном регионе.