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21.01.2020 06:28
Рубрика: В мире

Сеул включит Ормузский пролив в зону операций антипиратского подразделения

Фото: South Korea Defense Ministry via AP Фото: South Korea Defense Ministry via AP
Фото: South Korea Defense Ministry via AP

Южная Корея расширит оперативную зону своего антипиратского подразделения "Чхонхэ" и отправит войска в Ормузский пролив. Такую информацию распространило агентство Yonhap, ссылаясь на министерство обороны страны.

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Отмечается, что это решение Сеул принял с целью обеспечения безопасности южнокорейских граждан и свободы судоходства. В министерстве также подчеркивают, что войска не присоединятся к возглавляемой США коалиции, пишет РИА Новости. В парламенте пояснили, что для расширения зоны действия уже имеющегося подразделения не нужно проводить дополнительное голосование, таким образом военные смогут быстро приступить к своим новым обязанностям.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что Вашингтон просил Сеул отправить войска в регион. По словам посла США в Южной Корее Гарри Харриса, Соединенные Штаты не требовали отправки войск в Ормузский пролив и Персидский залив, но попросили рассмотреть такую возможность.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Южная Корея планирует направить в феврале эсминец в Ормузский пролив в рамках участия в международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в данном регионе.

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