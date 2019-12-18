Южная Корея решила присоединиться к коалиции США в Ормузском проливе

В феврале 2020 года Южная Корея планирует направить эсминец в Ормузский пролив в рамках участия в международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в данном регионе. Такое решение было принято в ответ на призывы США, сообщила в среду газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на источники в южнокорейском правительстве.

По их данным, в январе власти Республики Корея отправят переговорщика в штаб-квартиру Международного агентства по морской безопасности в Бахрейне, где будут обсуждаться детали участия Сеула в коалиции. "Этот сотрудник, проводя оценку общей ситуации, будет осуществлять подготовку для отправки эсминца", - цитирует издание ТАСС.

Ранее на заседании южнокорейского Совета национальной безопасности, состоявшемся 12 декабря, его участники обсудили пути поддержки усилий международного сообщества и защиты граждан Южной Кореи и судов в районе Ормузского пролива. По его итогам агентство Yonhap сообщило, что Сеул рассматривает возможность участия в коалиции, однако окончательного решения пока не принял.

Япония еще не определилась по данному вопросу, хотя в октябре стало известно, что Токио готов направить два корабля Морских сил самообороны в акваторию Ормузского пролива. Планируется, что решение будет озвучено до конца этого года.

Напомним, ситуация в регионе обострилась в июле, когда силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. После этого Госдепартамент США объявил о создании коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в регионе. К ней уже присоединились Великобритания, Бахрейн, Австралия.