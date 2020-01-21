Шарапова: Не уверена, что сыграю на Australian Open снова

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова после поражения в первом раунде Открытого чемпионата Австралии призналась, что не уверена, выступит ли она на турнире в следующем сезоне.

В стартовом матче турнира Шарапова в двух сетах уступила Донне Векич из Швейцарии - 3:6, 4:6. После этого поражения экс-первая ракетка мира опустится в рейтинге примерно на двести позиций и будет находиться в середине четвертой сотни. Впрочем, рейтинг Шарапову сейчас совершенно не интересует.

"В прошлом году я сыграла на семи или восьми турнирах, поэтому не думаю, что мне стоит обращать внимание на рейтинг и серьезно задумываться о нем. Большую часть года была травмирована, - сказала Шарапова на пресс-конференции после матча. - Сейчас я могу говорить о своих трудностях и о том, что мне пришлось пережить из-за травмы плеча, но делать этого не стану. Сегодня я хотела добиться иного результата. Не могу сказать, что сейчас я нахожусь на правильном пути, но для того, чтобы вернуться на свой обычный уровень мне остается только верить в себя.

В тоже время экс-первая ракетка мира ранее заявляла, что несмотря не все трудности карьеру завершать не собирается. После поражения от Векич она уже не выглядела столь оптимистичной.

"Не уверена, что сыграю на Australian Open снова, - сказала она. - Мне повезло, что организаторы в этом году пригласили меня. Что касается следующего года, то впереди 12 месяцев, и я не могу сказать, что может произойти за это время".