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21.01.2020 10:35
Рубрика: Спорт

Шарапова: Не уверена, что сыграю на Australian Open снова

Текст: Максим Домчев
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова после поражения в первом раунде Открытого чемпионата Австралии призналась, что не уверена, выступит ли она на турнире в следующем сезоне.
Фото: AP Photo/Lee Jin-man Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Фото: AP Photo/Lee Jin-man

В стартовом матче турнира Шарапова в двух сетах уступила Донне Векич из Швейцарии - 3:6, 4:6. После этого поражения экс-первая ракетка мира опустится в рейтинге примерно на двести позиций и будет находиться в середине четвертой сотни. Впрочем, рейтинг Шарапову сейчас совершенно не интересует.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"В прошлом году я сыграла на семи или восьми турнирах, поэтому не думаю, что мне стоит обращать внимание на рейтинг и серьезно задумываться о нем. Большую часть года была травмирована, - сказала Шарапова на пресс-конференции после матча. - Сейчас я могу говорить о своих трудностях и о том, что мне пришлось пережить из-за травмы плеча, но делать этого не стану. Сегодня я хотела добиться иного результата. Не могу сказать, что сейчас я нахожусь на правильном пути, но для того, чтобы вернуться на свой обычный уровень мне остается только верить в себя.

В тоже время экс-первая ракетка мира ранее заявляла, что несмотря не все трудности карьеру завершать не собирается. После поражения от Векич она уже не выглядела столь оптимистичной.

"Не уверена, что сыграю на Australian Open снова, - сказала она. - Мне повезло, что организаторы в этом году пригласили меня. Что касается следующего года, то впереди 12 месяцев, и я не могу сказать, что может произойти за это время".

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2020 Мария Шарапова

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