Шарапова проиграла Векич в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии

Бывшая первая ракетка мира - россиянка Мария Шарапова - не смогла пройти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Мария попала в основную сетку турнира благодаря специальному приглашению, которое ей предоставили организаторы. В другом случае экс-первой ракетке мира пришлось бы начинать выступление на Открытом чемпионате Австралии с квалификации.

Жребий свел россиянку с 19-й ракеткой турнира Донной Векич. И сразу же многие заговорили о том, что Шараповой не повезло и ее шансы пройти дальше минимальны. Так и получилось.

В стартовом сете Векич доминировала на корте и вполне заслуженно выиграла у 145-й ракетки мира. Начало второй партии подарило поклонникам Шараповой надежду. Россиянка повела (4:1), но… После этого Векич сумела взять пять геймов подряд и довела матч до победы - 6:4.

Неудача постигла и Дарью Касаткину. В стартовом матче она встречалась с 10-й ракеткой турнира - американкой Мэдисон Киз. И тут сопернице россиянки хватило всего двух сетов, чтобы победить - 6:3, 6:1.