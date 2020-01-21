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21.01.2020 07:15
Рубрика: Спорт

Шарапова проиграла Векич в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии

Текст: Максим Домчев
Бывшая первая ракетка мира - россиянка Мария Шарапова - не смогла пройти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Фото: REUTERS/KAI PFAFFENBACH Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Фото: REUTERS/KAI PFAFFENBACH
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Фото: REUTERS/KAI PFAFFENBACH

Мария попала в основную сетку турнира благодаря специальному приглашению, которое ей предоставили организаторы. В другом случае экс-первой ракетке мира пришлось бы начинать выступление на Открытом чемпионате Австралии с квалификации.

Фото: Vlad Balashov/facebook.com
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Жребий свел россиянку с 19-й ракеткой турнира Донной Векич. И сразу же многие заговорили о том, что Шараповой не повезло и ее шансы пройти дальше минимальны. Так и получилось.

В стартовом сете Векич доминировала на корте и вполне заслуженно выиграла у 145-й ракетки мира. Начало второй партии подарило поклонникам Шараповой надежду. Россиянка повела (4:1), но… После этого Векич сумела взять пять геймов подряд и довела матч до победы - 6:4.

Неудача постигла и Дарью Касаткину. В стартовом матче она встречалась с 10-й ракеткой турнира - американкой Мэдисон Киз. И тут сопернице россиянки хватило всего двух сетов, чтобы победить - 6:3, 6:1.

Спорт Теннис Australian Open - 2020 Мария Шарапова

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