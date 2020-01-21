США и Китай приступят к переговорам по второй фазе торговой сделки

Прибывший на Давосский форум президент США Дональд Трамп заявил, что состояние отношений Вашингтона и Пекина в настоящее время переживают "вероятно, лучшие времена". "Он за Китай (Си Цзиньпинь), я за США. Но кроме этого - мы любим друг друга", отметил Трамп в ходе своего выступления.

Глава американской администрации также отметил, что в ближайшее время начнутся переговоры по второй фазе торговой сделки между странами. Дональд Трамп подчеркнул, что, по его мнению, эта сделка, а также договоры, заключенные ранее Вашингтоном с Мексикой и Канадой, являются новой моделью мировой торговли.

"США заключили две замечательные торговые сделки - соглашение с Китаем и договор с Мексикой и Канадой. Эти соглашения представляют собой новую модель торговли для соглашений XXI века", - заявил он.